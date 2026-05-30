"Ukraińskiemu społeczeństwu nie zależy, żeby w Polsce ktoś coś dobrego myślał o UPA"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" imienia "Bohaterów UPA". Decyzja wywołała oburzenie w Polsce.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Zełenski został odznaczony w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę.

"Nie do przyjęcia dla społeczeństwa ukraińskiego"

– Jestem świadom tego, że to, co powiem, będzie wbrew temu wszystkiego, co jest w polskiej opinii publicznej, ale moja rola tutaj polega na tym, aby przedstawić ukraińską perspektywę. To nie oznacza, że wszystko, co powiem, to jest wyłącznie moja opinia. To jest raczej moje takie wrażenie (...). Problem, według ukraińskiego społeczeństwa, moim zdaniem polega na tym, że my mamy absolutnie inne podejście do oceny Ukraińskiej Powstańczej Armii i Stepana Bandery – oznajmił na antenie Kanału Zero Ołeh Biłecki, dziennikarz kijowskiego radia NV.

– Ukraińskiemu społeczeństwu tak naprawdę nie zależy na tym, żeby w Polsce ktoś coś dobrego myślał o UPA i nie zależy na tym, żeby w Polsce pojawiła się jakaś inna, dobra, czy niemainstreamowa opinia wobec Stepana Bandery. Tak przynajmniej ja to widzę ze swojej perspektywy, ze swoimi współrozmówcami o tym często rozmawiam i słyszę takie opinie – mówił dalej.

– Nie do przyjęcia dla społeczeństwa ukraińskiego jest faktycznie to, że strona polska próbuje kreować tę opinię, czyli wpływać na to, jak i kogo Ukraińcy oceniają, komu stawiają pomniki, na rzecz kogo nazywają ulice, jednostki bojowe itd. – podkreślił ukraiński dziennikarz.

– Nie ma złudzeń co do tego, że Ukraińska Powstańcza Armia dokonywała zbrodni na rodzinach polskich. Ukraińcy są tego świadomi. (...) Należy rozdzielić kwestię, dlaczego UPA walczyła i o co ona walczyła, ale jeżeli chodzi o metodę, to to już kwestia historyków i nie chciałbym w to wchodzić – zaznaczył Ołeh Biłecki.

Ludobójstwo na Polakach

Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) była zbrojnym ramieniem Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Jest odpowiedzialna za ludobójstwo dokonane na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1945.

Ludobójstwo wymierzone przeciwko ludności polskiej było szczegółowo zaplanowane, przeprowadzone według odgórnych rozkazów. Pierwsze z nich brzmiały, aby mordować jedynie mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat, jednak od początku nikt tego nie przestrzegał. Kolejne dyrektywy mówiły o likwidacji całego "elementu polskiego", bez względu na płeć i wiek.

