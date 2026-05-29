Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Warszawie

Najlepsi zawodnicy z polskich drużyn otrzymają powołanie do kadry reprezentacji Polski, która w lipcu będzie reprezentowała nasz kraj na międzynarodowym turnieju "Hope Cup Portugal".

Odbywające się od 2010 r. Mistrzostwa Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej to największa w kraju cykliczna impreza sportowa dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Intensywne treningi w kilkudziesięciu domach dziecka w Polsce trwają już od miesięcy, bo stawka jest ogromna – na udział w XVII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial" dzieci czekają cały rok. I przygotowują się do występu w turnieju nie tylko na boisku.

– Trenerzy i wychowawcy z placówek od lat podkreślają, że wizja corocznego udziału w turnieju i szansa zdobycia pucharu Mistrza Polski daje dzieciom żyjącym w realiach domów dziecka napęd do życia. One jednak nie tylko ciężko trenują – wyjazd na turniej to także nagroda za wypełnianie obowiązków szkolnych i dobre zachowanie. A te dzieci naprawdę chcą grać i chcą żyć, dają z siebie na stadionie wszystko! – mówi Andrzej Lisiak, pomysłodawca turniejów "Nadzieja na Mundial" i prezes Stowarzyszenia VITA ACTIVA, organizatora turnieju.

Przez siedemnaście lat mistrzostwa "Nadzieja na Mundial" stały się czymś więcej niż turniejem piłkarskim. Wokół nich powstała społeczność dzieci, wychowawców i trenerów z całej Polski. Wiele relacji nawiązanych na boisku trwa przez lata, a kolejne placówki organizują własne turnieje i wydarzenia sportowe – nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

– Od 2012 roku organizujemy również Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka, których XI edycja odbędzie się w Warszawie w 2027 roku. Wielokrotnie uczestniczyły w nich drużyny z Czech, Słowacji, Słowenii i Uzbekistanu, które 30 maja ponownie zagrają w Warszawie. Ogromna energia i radość, z jaką dzieci angażują się w te rozgrywki, sprawiły, że kolejne kraje zaczęły organizować swoje mistrzostwa. Rozegrano je dotąd m.in. w Niemczech, Chorwacji, na Węgrzech i w Tajlandii – dodaje Andrzej Lisiak. – W lipcu odbędzie się Hope Cup Portugal – międzynarodowy turniej domów dziecka w Portugalii. Zagra w nim reprezentacja Polski, do której powołanie otrzymają najlepsi zawodnicy XVII Międzynarodowych Mistrzostw Polski.

W XVII Międzynarodowych Mistrzostwach Polski wystąpi 40 drużyn z: Białegostoku, Czernic Borowych, Dąbrowy Górniczej, Franciszkowa, Gdańska, Gostynina, Grudziądza, Jasieńca Iłżeckiego Dolnego, Jeleniej Góry, Kołaczkowa, Kórnika-Bnina, Koszalina, Legnicy, Łobza, Łoniowa, Nowej Rudy, Olsztyna, Orzesza, Pasymia, Pszczółek, Rajska, Reszla, Sarnowa, Siedlec, Skopania, Strzałkowa, Szczecina, Szamotuł, Warszawy, Wojnowa, Wyszogrodu oraz z Czech, Słowacji, Słowenii i Uzbekistanu.

Na uczestników turnieju czekać będzie wiele atrakcji. Grzegorz "Gabor" Jędrzejewski z "Turbokozaka" zaprosi ich do sportowej rywalizacji w różnych konkurencjach, a po wielkim finale odbędzie się mecz pokazowy, w którym z Międzynarodową Reprezentacją Dzieci zmierzy się Reprezentacja Artystów Polskich. Na murawę wybiegną m.in. Przemek Cypryański, Kirył Pietruczuk, Wojciech Sikora, Wojciech Łuszczykiewicz, Szymon Szymański, Michał Szyc, Sławomir Doliniec, Jakub Kopeć, Patryk Czerniejewski i Jan Grobliński.

Współorganizatorem turnieju jest po raz kolejny UNICEF Polska, który wspiera turnieje "Nadzieja na Mundial" od 2023 r.

– Każde dziecko zasługuje na szansę rozwijania swoich talentów, budowania pewności siebie oraz na radość z bycia częścią drużyny. Sport nie tylko umożliwia dzieciom aktywność fizyczną i zdrową rywalizację, ale przede wszystkim wzmacnia ich poczucie sprawczości, przynależności oraz wiary we własne możliwości. Turniej „Nadzieja na Mundial” od lat ukazuje, jak ogromną moc mają pasja, wzajemne wsparcie i współpraca. To nie tylko wydarzenie sportowe, lecz także przestrzeń, która inspiruje dzieci, motywuje je i sprawia, że czują się ważne. Dlatego UNICEF Polska z dumą po raz kolejny współorganizuje tą wyjątkową inicjatywę – mówi Paweł Barski, Dyrektor Marketingu i Komunikacji UNICEF Polska.

Zorganizowanie XVII Międzynarodowych Mistrzostw Polski – największego w kraju turnieju dla dzieci z domów dziecka – nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorskiego. Od ponad dekady turnieje „Nadzieja na Mundial" wspiera sieć sklepów Biedronka, po raz kolejny występując w roli sponsora głównego mistrzostw.

– Kto raz wziął udział w imprezie "Nadzieja na Mundial", ten chce na nią wracać. Dlatego też Biedronka konsekwentnie wspiera najmłodszych w budowaniu ich piłkarskich (i nie tylko) marzeń. Robimy to już od 16 lat – mówi Konrad Nafalski, Starszy Menedżer ds. Komunikacji Korporacyjnej. Jak dodaje, mistrzostwa to wydarzenie, które niesie w sobie niezwykłą moc – pokazuje młodym ludziom, że marzenia mają sens, a wiara w siebie potrafi otworzyć niejedne drzwi. – To nie tylko sportowa rywalizacja, ale i przestrzeń, w której dzieci mogą poczuć, że są ważne, zauważone i wspierane. Każdy start, każdy uśmiech i każdy mały sukces budują w nich przekonanie, że warto dążyć do swoich celów, bo ich wysiłek naprawdę ma znaczenie – podkreśla Nafalski.

Program XVII Międzynarodowych Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej

30.05.2026 OSiR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 11, Warszawa

09:00 – 09:20 Uroczyste otwarcie Mistrzostw

09:30 – 14:30 Faza grupowa rozgrywek

15:00 – 16:30 Mecze fazy pucharowej

16:40 – 17:00 Mecz o III miejsce

17:00 – 17:30 Mecz finałowy

17:50 – 18:40 Mecz pokazowy: Reprezentacja Artystów Polskich vs Międzynarodowa Reprezentacja Dzieci z Domów Dziecka

19:00 – 20:40 Gala finałowa

Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej VITA ACTIVA, które od 2010 roku organizowało i wraz ze stowarzyszeniem „Nadzieja na Mundial” współorganizowało największe w Polsce i na świecie imprezy sportowe dla dzieci z domów dziecka:

• 16 edycji Mistrzostw Polski Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej (2010-2025)

• Mistrzostwa Europy Dzieci z Domów Dziecka (2012)

• 10 edycji Mistrzostw Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej (2013-2025)

• Mistrzostwa Ukrainy Dzieci z Domów Dziecka (2022)

• kilkadziesiąt piłkarskich turniejów lokalnych dla dzieci z domów dziecka

W turniejach "Nadzieja na Mundial" wzięło dotąd udział ponad 10 tysięcy dzieci z 48 krajów świata.

Organizator XVII Międzynarodowych Mistrzostw Polski: Stowarzyszenie VITA ACTIVA

Współorganizator: UNICEF Polska

Patronat Honorowy: Ministerstwo Sportu i Turystyki; Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Polski Związek Piłki Nożnej; UEFA Foundation for Children

Sponsor Główny: sieć Biedronka

Sponsor: NOVA

Partner Strategiczny: M.st. Warszawa

Partnerzy Główni: Polska Agencja Antydopingowa; ZINA

Patronat Medialny: TVP Sport

Turniej jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Turniej jest współfinansowany ze środków M.st.Warszawa.

Turniej wspiera agencja komunikacyjna FleishmanHillard Warsaw.

