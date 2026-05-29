Słynny bawół "Donald Trump" nie zostanie złożony w ofierze. Nagły zwrot

Bawół ważący ok. 700 kilogramów zyskał dużą popularność w mediach społecznościowych. Zwierzę zostało wcześniej sprzedane na rytualny ubój, jednak – jak podał Reuters – minister spraw wewnętrznych Bangladeszu Salahuddin Ahmed nakazał unieważnienie transakcji i przewiezienie zwierzęcia do zoo.

Nazwali bawoła Donald Trump. Dzięki temu przeżył

Według lokalnych mediów i opiekunów, przydomek "Donald Trump" nadano mu z powodu blond grzywki oraz jasnego umaszczenia. W ostatnich dniach przed gospodarstwem, w którym przebywał bawół, gromadziły się tłumy ciekawych mieszkańców i internautów.

Władze zoo poinformowały, że albinoskie bawoły są bardzo rzadkie w Bangladeszu i wymagają szczególnej opieki. Zwierzę ma zostać objęte programem ochrony i obserwacji genetycznej.

12 mln zwierząt na rytualne ofiary w Bangladeszu

Święto Eid al-Adha, obchodzone przez muzułmanów na całym świecie, upamiętnia gotowość proroka Abrahama do złożenia ofiary z syna i tradycyjnie wiąże się z rytualnym ubojem zwierząt gospodarskich. Święto jest ruchome, w tym roku wypada w dniach 26-30 maja.

Przed Eid al-Adha w Bangladeszu, który liczy ponad 170 mln mieszkańców, sprzedaje się ok. 12 mln zwierząt przeznaczonych na rytualne ofiary.

