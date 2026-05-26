Konflikt miejscowych z muzułmanami. Meczet nie dostał zgody

Meczet twierdzi, że wcześniej wielokrotnie otrzymywał zgodę na korzystanie z parku, a członkowie wspólnoty są zaskoczeni nagłą zmianą podejścia władz.

Meczet Hira Masjid Gyotoku znajduje się w pobliżu stacji Gyotoku należącej do linii Tokyo Metro. Według przedstawicieli meczetu, od momentu jego założenia w 1997 r. część parku Minamioki była wykorzystywana jako miejsce spotkań służących wymianie kulturowej.

Modlitwa na zakończenie Ramadanu. Spór o park miejski

Co roku podczas święta kończącego Ramadan – islamski miesiąc postu – oraz podczas Święta Ofiarowania organizowano tam modlitwy i stoiska. – Tym razem powiedziano nam, że jeśli zgromadzi się wielu ludzi, okoliczni mieszkańcy nie będą mogli korzystać z tego parku – powiedział przedstawiciel meczetu.

Według miejskiego Wydziału Zarządzania Parkami i Terenami Zielonymi wewnętrzne przepisy określają standardy wydawania zezwoleń na korzystanie z parków i zabraniają wykorzystywania ich do promowania poglądów politycznych, religijnych lub innych ideologii.

Na podstawie tych zasad miasto nie zezwalało dotychczas na religijne przemówienia ani działalność prozelityczną w parku, jednak uznawało, że sama modlitwa nie narusza obowiązujących norm.

Konflikt muzułmanów z mieszkańcami

Dziennik "Mainichi Shimbun" zwraca w tym kontekście uwagę na rosnącą populację muzułmanów w Japonii i ekspansywny charakter ich religii, który nie podoba się tutejszym mieszkańcom.

We wrześniu przed meczetem w Fukuoce, w południowo-zachodniej Japonii, doszło do ostrej wymiany zdań po tym, jak członkowie konserwatywnej grupy politycznej wykrzykiwali pod adresem muzułmanów hasła, domagając się, by "wynosili się z Japonii".

Incydent został wywołany przez nagranie wideo, które rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych. Pokazywało ono zgromadzenie modlitewne muzułmanów w parku w pobliżu meczetu w dzielnicy Higashi w Fukuoce, które odbyło się 7 czerwca.

Chociaż organizacja prowadząca meczet uzyskała zgodę urzędu dzielnicy Higashi na korzystanie z parku, na miejscu pojawiło się więcej osób, niż przewidywano, co doprowadziło do wykorzystania także obszaru wykraczającego poza zakres udzielonego pozwolenia.

Według urzędu dzielnicy, który zarządza parkiem, po pojawieniu się filmu w internecie napłynęły zapytania i protesty od osób, które go obejrzały.

Japonia. Coraz więcej wyznawców islamu

Zgodnie z badaniem dotyczącym populacji muzułmanów w Japonii, przeprowadzonym przez profesora Uniwersytetu Waseda Hirofumiego Tanadę i innych badaczy, pod koniec 2024 r. w Japonii mieszkało około 420 tys. muzułmanów, co stanowiło około 0,3 proc. całkowitej populacji kraju.

Oznacza to wzrost o ok. 70 tys. osób w porównaniu z poprzednim rokiem oraz 3,8-krotny wzrost w stosunku do liczby sprzed ok. 20 lat, kiedy populacja ta wynosiła około 110 tys. Jednym z czynników stojących za tym wzrostem jest zwiększająca się liczba praktykantów technicznych przyjmowanych w ramach rządowej polityki otwierania się na cudzoziemców w celu przeciwdziałania niedoborom siły roboczej.

Pod względem kraju lub regionu pochodzenia największą grupę stanowią Indonezyjczycy – ok. 200 tys. osób. Następnie są mieszkańcy Bangladeszu – ok. 35 tys., Pakistanu (30 tys.), Malezji (12 tys.) oraz Turcji (8 tys.). Rośnie również liczba meczetów – według stanu na lipiec 2025 r. było ich w całym kraju ok. 160.

Ponieważ liczba muzułmanów mieszkających w Japonii może nadal wzrastać, Tanada podkreśla, że "bez wątpienia staną się oni, a także ich zwyczaje kulturowo-religijne, znacznie bardziej obecni w codziennym życiu" społeczeństwa.

