Xi podziękował premierowi Pakistanu za mediację w sprawie Iranu

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif przebywa z wizytą państwową w Chinach. Szef rządu drugiego największego muzułmańskiego państwa świata będzie w Państwie Środka do wtorku.

Xi Jinping spotkał się z premierem Sharifem

Termin wizyty szefa rządu z Islamabadu jest związany z 75. rocznicą ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Chinami a Pakistanem. Na agendzie spotkania są stosunki bilateralne między oboma państwami, m.in. w kontekście nowego wielobiegunowego porządku światowego promowanego przez Chińską Republikę Ludową. Według oficjalnych komunikatów tematami spotkania było: rozszerzenie współpracy gospodarczej (w tym podpisanie szeregu umów biznesowych pomiędzy firmami z Pakistanu i Chin), dalszy rozwój projektu CPEC (China–Pakistan Economic Corridor), kwestie dotyczące bezpieczeństwa regionalnego, a także sytuacji na Bliskim Wschodzie, szczególnie wokół Iranu

Chińskie media państwowe podkreślają, że dyplomaci z Pakistanu kontynuują działania dyplomatyczne mające na celu zakończenie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem a Iranem. Xi Jinping pochwalił Pakistan za starania w tym zakresie. Z kolei Sharif w rozmowie z premierem Li stwierdził, że postępy w kierunku zakończenia konfliktu między USA a Iranem "zmierzają we właściwym kierunku" i także docenił rolę Pekinu.

Pakistan – istotny gracz w Azji Południowej

Pakistan to po Indonezji drugie największe muzułmańskie państwo świata. W Indonezji żyje ok. 240 mln muzułmanów, a w Pakistanie ok. 230 milionów.

W ostatnim czasie dyplomaci z Pakistanu byli głównymi mediatorami w wojnie pomiędzy USA i Izraelem a Iranem. Strategicznie państwo to jest bliżej związane z Chinami, niż z USA, ale dba również o dobre relacje z Waszyngtonem. Bardzo napięte od dziesięcioleci pozostają natomiast stosunki Pakistanu z Indiami.

Wizyty Trumpa i Putina

W maju w Chinach wizyty państwowe na najwyższym szczeblu złożyli prezydenci Stanów Zjednoczonych – Donald Trump i Federacji Rosyjskiej – Władimir Putin.

