Rosja zacieśnia relację z Chinami. Jest porozumienie ws. Siły Serbii 2

Władimir Putin przebywa obecnie w Pekinie. Po rozmowie z Xi Jinpingiem przywódcy wystosowali oświadczenie, w którym przekonywali, że światowemu pokojowi grozi niebezpieczeństwo.

Podczas wizyty omawiano również temat współpracy rosyjsko-chińskiej. Doradca rosyjskiego prezydenta ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow zapowiedział, że przywódcy mają również przeprowadzić prywatne rozmowy dotyczące sytuacji międzynarodowej.

Wśród tematów rozmów mają znaleźć się wojna w Ukrainie, kwestia Iranu oraz relacje z USA. Spotkanie ma odbyć się w mniej formalnej formule, podczas rozmowy przy herbacie.

Siła Syberii 2. Jest porozumienie

Jak z kolei przekazał Dmitrij Pieskow, Rosja i Chiny osiągnęły porozumienie dotyczące budowy gazociągu Siła Syberii 2. Rzecznik Kremla dodał, że inwestycja ma umożliwić przesył do Chin nawet 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.

Strony uzgodniły już najważniejsze kwestie związane z projektem, choć część szczegółów nadal wymaga dopracowania. Informację tę podała rosyjska agencja RIA Novosti.

Według dostępnych informacji porozumienie obejmuje m.in. przebieg gazociągu oraz sposób realizacji inwestycji. Nie ujawniono jednak dodatkowych szczegółów ani możliwego harmonogramu prac.

Putin: Nieograniczony potencjał

We wtorek przed wylotem do Chin opublikowany został materiał video, w którym Władimir Putin przedstawił optykę Kremla na obecne stosunki Pekinu z Moskwą, nawiązując przy tym do wybranych zagadnień historycznych.

Włodarz Kremla odnotował, że 25 lat temu Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa podpisały Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, który jak mówił, położył solidne podwaliny pod prawdziwie strategiczne stosunki i wszechstronne partnerstwo przynoszące korzyści obu krajom i obu narodom.

– Regularne wzajemne wizyty i rozmowy na najwyższym szczeblu między Rosją a Chinami stanowią ważną i integralną część naszych wspólnych wysiłków na rzecz promowania pełnego zakresu relacji między naszymi krajami i uwalniania ich prawdziwie nieograniczonego potencjału – powiedział Putin, cytowany przez chińską agencję prasową Xinhua.

W swojej wypowiedzi Putin nie wymieniający nazwy, wyraził poparcie Moskwy dla wizji chińskiego rozstrzygnięcia sprawy statusu Tajwanu. Jak mówił, szczególny charakter stosunków rosyjsko-chińskich odzwierciedla się w atmosferze wzajemnego zrozumienia i zaufania, zaangażowaniu w dążenie do korzystnej dla obu stron i sprawiedliwej współpracy, prowadzeniu pełnego szacunku dialogu oraz wspieraniu się nawzajem w sprawach dotyczących podstawowych interesów obu krajów, w tym w ochronie suwerenności i jedności państwa.

