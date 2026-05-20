Szef MSZ Litwy grozi atakiem NATO na Kaliningrad. Pieskow odpowiada

– To stwierdzenie graniczy z szaleństwem. Nie sądzę, żeby należało je traktować poważnie. To raczej pokazuje bezczelność tamtejszych polityków – oświadczył Pieskow, cytowany w środę (20 maja) przez agencję TASS.

Skomentował w ten sposób słowa litewskiego ministra spraw zagranicznych Kęstutisa Budrysa, który zasugerował w wywiadzie prasowym, że NATO mogłoby zaatakować Kaliningrad.

Szef MSZ Litwy o "zrównaniu z ziemią" baz w Kaliningradzie

– Musimy pokazać Rosjanom, że jesteśmy w stanie przebić się przez małą twierdzę, którą zbudowali w Kaliningradzie. (...) NATO ma zdolność, jeśli zajdzie taka potrzeba, zrównania z ziemią rosyjskich systemów obrony powietrznej i baz rakietowych – powiedział Budrys w rozmowie ze szwajcarską gazetą "Neue Zürcher Zeitung".

Przekonywał, że Europa nie może lekceważyć ryzyka potencjalnego konfliktu z Rosją. Jego zdaniem załamanie się frontu na Ukrainie będzie miało konsekwencje nie tylko na wschodniej flance NATO, ale w całej Unii Europejskiej.

– Pogląd, że konflikt z Moskwą dotknąłby tylko najbliższych sąsiadów Rosji, jest niebezpiecznym nieporozumieniem. To element rosyjskiej propagandy. (...) Jeśli linia frontu się załamie, wszystko się zawali – UE, gospodarka, porządek społeczny – argumentował.

Według niego, "nie ma w Europie Zachodniej ani jednego bezpiecznego miejsca, które mogłoby uniknąć skutków wojny". – Musimy w końcu uczciwie oszacować koszty braku odstraszania – dodał.

Europa bez zdolności wojskowych USA. Co wtedy?

Szef litewskiej dyplomacji zauważył, że w obliczu zmniejszającego się wsparcia ze strony USA, Europa musi wzmocnić swoje zdolności obronne i przeanalizować na nowo podejście do kwestii bezpieczeństwa.

– Wiele naszych planów wciąż opiera się na założeniu, że Ameryka zapewni kluczowe zdolności wojskowe, takie jak rozpoznanie satelitarne. Jeśli jednak chcemy bronić Europy niezależnie, musimy wszystko przemyśleć na nowo, w tym odstraszanie nuklearne – powiedział.

– Mocarstwa nuklearnego, takiego jak Rosja, nie da się odstraszyć bez własnej przeciwwagi nuklearnej. Dopóki jednak amerykańskie gwarancje nuklearne pozostają w mocy, my, Europejczycy, możemy skupić się na konwencjonalnej linii frontu – oznajmił Budrys.

Alarm na Litwie. Rządzący ewakuowani do schronów

Litewska armia powiadomiła w środę rano (20 maja) o naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju przez drona, w związku z czym aktywowano misję NATO Air Policing i poderwano myśliwce.

Poinformowano również o czasowym zamknięciu przestrzeni powietrznej nad lotniskiem w Wilnie. Zarządzono ewakuację, która objęła najwyższych przedstawicieli władz, w tym prezydenta i premiera.

Czytaj też:

Doradca Putina: NATO ćwiczy inwazję na Kaliningrad