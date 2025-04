Drugi rok z rzędu NATO przeprowadza ćwiczenia w pobliżu naszych granic, największe od dziesięcioleci – stwierdził Patruszew w wywiadzie dla agencji prasowej TASS.

Według niego scenariusz ćwiczeń sojuszniczych obejmuje "scenariusze operacji ofensywnych na dużych obszarach terytorium, od Wilna do Odessy, a także przejmowanie obwodu kaliningradzkiego, blokowanie ruchu morskiego na Morzu Bałtyckim i Czarnym oraz przeprowadzanie prewencyjnych uderzeń na stałe bazy nuklearne Rosji".

Doradca Putina dodał, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer grozi Rosji "wątpliwą potęgą dawno przestarzałej floty brytyjskiej i bronią jądrową wystrzeliwaną z okrętów podwodnych".

Patruszew to szara eminencja Kremla

72-letni Nikołaj Patruszew, generał armii i były szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), to szara eminencja Kremla i najbliższy sojusznik Putina, uważany za jednego z najbardziej radykalnych ludzi w jego otoczeniu.

Brytyjska gazeta "The Times", powołując się na źródła w rosyjskim rządzie, podała jesienią 2022 r., że to Patruszew był wśród trzech osób, które przekonały Putina do rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Oprócz Patruszewa na decyzję rosyjskiego prezydenta mieli wpłynąć szef FSB Aleksandr Bortnikow oraz Jurij Kowalczuk, główny udziałowiec Banku Rossija, oligarcha uważany za wieloletniego przyjaciela Putina.

W maju ub.r. Patruszew przestał pełnić funkcję przewodniczącego rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa i został mianowany doradcą prezydenta odpowiedzialnym za budowę statków.

NATO ma plan dotyczący Kaliningradu na wypadek wojny z Rosją?

Admirał James Stavridis, były naczelny dowódca sił NATO w Europie, jest zdania, że w przypadku konfliktu zbrojnego między Rosją a NATO wojska Sojuszu będą musiały "zneutralizować" Kaliningrad, aby uniemożliwić rosyjskim siłom lądowym – prawdopodobnie działającym przez swoje państwo wasalne, Białoruś – przejęcie kontroli nad krytycznym korytarzem suwalskim, biegnącym wzdłuż granicy między Litwą a Polską".

Stavridis uważa, że po przystąpieniu Finlandii i Szwecji do Sojuszu NATO będzie mogło wykorzystać Morze Bałtyckie do wywarcia presji na Kaliningrad, który stanowi "klin geograficzny" pomiędzy pozostałymi członkami Sojuszu. Według niego większość Floty Bałtyckiej stacjonuje w obwodzie kaliningradzkim, a w samym mieście Rosjanie mają znaczące siły powietrzne i rakietowe.

Królewiec został w 1946 r. przemianowany na Kaliningrad na cześć bolszewickiego i sowieckiego aparatczyka Michaiła Kalinina, który współodpowiada za zbrodnię katyńską.

Czytaj też:

Prof. Szeremietiew: Kaliningrad trzeba będzie zdemilitaryzować