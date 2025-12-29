Kolejna afera wstrząśnie Ukrainą? Nowe informacje w bulwersującej sprawie

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) poinformowały, że zarzuty przedstawiono w związku z uzyskiwaniem korzyści majątkowych dla deputowanych za „właściwe głosowania”.

„Zgodnie z ustaleniami śledztwa grupa miała strukturę hierarchiczną oraz wyraźny podział ról. W jej skład wchodzili obecni deputowani Ukrainy oraz urzędnicy kancelarii Rady Najwyższej Ukrainy. Działalność grupy koordynował jeden z deputowanych” – czytamy.

Agencja Interfax-Ukraina przekazała, że „organizując głosowania uczestnicy grupy przesyłali polecenia z numerami projektów ustaw w specjalnie utworzonej grupie w komunikatorze WhatsApp”. „Po przeprowadzonych głosowaniach poszczególnym deputowanym systematycznie przekazywano wpłaty” – dodano.

Korupcja na Ukrainie. Podejrzani to posłowie partii Zełenskiego

W sobotę ujawniono, że czynności operacyjne prowadzone w ramach działań pod przykrywką, wykazały, że mechanizm ten był stały i dobrze zorganizowany. Według ustaleń śledczych, posłom wypłacano środki za wywieranie wpływu na decyzje podejmowane w izbie ustawodawczej.

W oficjalnym komunikacie zamieszczonym na Telegramie NABU poinformowało, że wspólnie z SAP, dzięki operacji pod przykrywką, zidentyfikowało zorganizowaną grupę przestępczą, w skład której wchodzili urzędujący posłowie Ukrainy. Z ustaleń śledztwa ma wynikać, iż członkowie tej grupy przyjmowali nielegalne korzyści w zamian za głosowania w Radzie Najwyższej Ukrainy. Biuro podkreśliło jednocześnie, że działania te są elementem szerszej strategii walki z korupcją na najwyższych szczeblach władzy.

W sobotę portal Ukrainska Prawda ujawnił, że podejrzani to posłowie partii prezydenta WołodymyraZełenskiego, Sługa Narodu: JewhenPywowarow, IhorNehułewski, OlhaSawczenko i Jurij Kisiel. W informacji portalu figuruje także nazwisko Jurija Koriaczenkowa.

