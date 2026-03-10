Putin chce zakończyć wojnę na Bliskim Wschodzie. "Propozycje są na stole"

Jak poinformował rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, rosyjskie propozycje zostały już przedstawione i pozostają przedmiotem rozmów. – Propozycje są na stole – powiedział Pieskow, odnosząc się do inicjatywy rosyjskiego przywódcy. Dodał, że część z nich jest obecnie negocjowana.

Putin rozmawiał o Iranie z Trumpem

Według rzecznika Kremla Putin jeszcze przed rozpoczęciem działań militarnych proponował różne formy mediacji i współpracy, które miałyby pomóc w deeskalacji napięć w regionie. Jak zaznaczył Pieskow, część z tych pomysłów pozostaje aktualna, o czym rosyjski prezydent wspominał również w ostatnich dniach.

Kwestia konfliktu była także jednym z tematów rozmowy telefonicznej Putina z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Według rosyjskich mediów przywódcy rozmawiali przez około godzinę w "konstruktywnej, biznesowej atmosferze". W trakcie rozmowy Putin miał przedstawić kilka propozycji dotyczących szybkiego zakończenia wojny.

Rosyjskie agencje podawały również, że w rozmowie poruszono temat wojny na Ukrainie oraz zawieszonych negocjacji pokojowych, które – jak wskazano – zostały wstrzymane w związku z eskalacją na Bliskim Wschodzie.

Rosja wspiera Iran informacjami wywiadowczymi

Tymczasem według doniesień medialnych Moskwa ma także wspierać Iran w obszarze wywiadowczym. "The Washington Post", powołując się na anonimowe źródła, podał w ubiegłym tygodniu, że rosyjskie służby przekazywały Teheranowi informacje dotyczące lokalizacji amerykańskich baz wojskowych, a także ruchów samolotów i okrętów wojennych USA w regionie.

Dokładny zakres tej pomocy nie jest jasny. Eksperci wskazują jednak, że dla Iranu szczególnie cenne mogą być dane pochodzące z rosyjskich systemów satelitarnych. Teheran dysponuje bowiem jedynie ograniczoną liczbą satelitów o charakterze wojskowym. Dara Massicot z Carnegie Endowment for International Peace zwraca uwagę, że rosyjskie zdolności rozpoznania satelitarnego są znacznie bardziej rozwinięte. Jej zdaniem Moskwa udoskonaliła metody namierzania celów m.in. w trakcie wojny w Ukrainie.

Moskwa oraz przedstawiciele administracji USA nie skomentowali tych doniesień.

