Putin wysłał gratulacje. "Chciałbym potwierdzić nasze wsparcie"

„Szanowny panie Chamenei, proszę przyjąć moje najszczersze gratulacje z okazji wyboru na Najwyższego Przywódcę Islamskiej Republiki Iranu” – napisał Władimir Putin w liście do nowego najwyższego przywódcy Iranu.

W liście Władimir Putin dodał, że wierzy, iż Modżtaba Chamenei będzie z „godnością” kontynuował dzieło swojego ojca, ajatollaha Alego Chameneia, który zginął 28 lutego w wyniku amerykańsko-izraelskich ostrzałów.

Zdaniem przywódcy Rosji nowy najwyższy przywódca Iranu będzie „jednoczył naród (…) w obliczu trudnych wyzwań”.

„Ze swojej strony chciałbym potwierdzić nasze wsparcie dla Teheranu oraz solidarność z irańskimi przyjaciółmi” – oświadczył Władimir Putin.

Dodał, że Moskwa „była i pozostanie niezawodnym partnerem” Teheranu.

Modżtaba Chamenei wybrany na nowego najwyższego przywódcę Iranu

Irańskie Zgromadzenie Ekspertów mianowało w niedzielę Modżtabę Chameneia, syna zabitego w amerykańsko-izraelskich atakach ajatollaha Alego Chameneia, na stanowisko najwyższego przywódcy kraju.

56-letni Modżtaba Chamenei nosi średni rangą tytuł duchowny w szyickim islamie – hodżatoleslama, niższy od ajatollaha i wielkiego ajatollaha. Jest znany z bliskich, pielęgnowanych od dziesięcioleci powiązań z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Przez lata był kluczowym łącznikiem między ojcem a dowództwem tej formacji.

Syn Alego Chameneia, zabitego w trwających od 28 lutego atakach USA i Izraela na Iran, był jednym z głównych kandydatów na nowego najwyższego przywódcę islamskiej republiki.

