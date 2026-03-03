Putin podjął decyzję. Jest nowy ambasador Rosji w Polsce

W lipcu 2025 r. na oficjalnej stronie internetowej Kremla, kremlin.ru, pojawiła się informacja o zmianie na stanowisku ambasadora Rosji w Polsce. Wpis został jednak bardzo szybko usunięty. Rosyjskie media państwowe informowały wówczas o "awarii technicznej".

W grudniu ubiegłego roku prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin oficjalnie zwolnił z funkcji ambasadora w Polsce Siergieja Andriejewa. Placówkę w Polsce objął w 2014 r., wcześniej był ambasadorem w Portugalii, Angoli i Norwegii. Z dyplomacją jest związany od 1980 r., gdy rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rosji.

Andriejew wielokrotnie był wzywany przez polskie MSZ do złożenia wyjaśnień. Głośno o rosyjskim ambasadorze zrobiło się po incydencie przed cmentarzem radzickich żołnierzy w Warszawie. 9 maja 2022 r., podczas obchodów rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, Andriejew został oblany czerwoną farbą, gdy usiłował złożyć wieniec na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich.

Nowy ambasador Rosji w Polsce. Putin zdecydował

Agencja prasowa TASS poinformowała, że Władimir Putin mianował Gieorgija Michno ambasadorem Rosji w Polsce. Dyplomata pracował do tej pory w ambasadzie w Republice Południowej Afryki, był też ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym w Zimbabwe. Jego kariera obejmuje również szereg stanowisk w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie, gdzie zajmował się Afryką i relacjami z krajami rozwijającymi się. Był także zastępcą dyrektora Departamentu Nowych Wyzwań i Zagrożeń w rosyjskim MSZ.

W 2018 r. Michno uzyskał rangę posła w służbie dyplomatycznej Federacji Rosyjskiej. W przeszłości pracował przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz w delegacji przy Radzie Europy w Strasburgu. W latach 2017-2018 pełnił funkcję stałego przedstawiciela Rosji przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu.

Ukończył studia na Moskiewskim Uniwersytecie im. Łomonosowa oraz w Akademii Dyplomatycznej MSZ Rosji, co wpisuje się w ścieżkę kariery profesjonalnego dyplomaty z okresu postsowieckiego.

