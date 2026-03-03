Julia Pietrucha jako wyjątkowa kobieta z charakterem w „Pojedynku” Łukasza Palkowskiego. Co mówi o Janinie Lewandowskiej? Film już w kinach

Jedną z uwięzionych była Janina Lewandowska, w którą wcieliła się Julia Pietrucha. Aktorka na niemal dziesięć lat zrezygnowała z występów przed kamerą, ale obiecała sobie, że jeśli trafi jej w ręce wyjątkowy scenariusz, wróci do zawodu. I dotrzymała słowa!
– Losy Janiny Lewandowskiej poruszyły mnie do tego stopnia, że nie mogłam takiej propozycji odrzucić. Już krótki opis bohaterki, jaki usłyszałam od reżyserki obsady Nadii Lebik, mnie zaintrygował. Cieszę się, że wracam do kina postacią tak silną, zaradną, z takim charakterem. Nie jest, jak to bywa w scenariuszach, kobietą doklejoną do jakiegoś mężczyzny, sama stanowi o swojej wartości. Kiedy zostaje zdemaskowana przez rosyjskich żołnierzy, towarzysze broni tworzą wspólny front, żeby za wszelką cenę ochronić jej godność – ujawnia.
Twórcy postanowili „wykorzystali” miłość Julii Pietruchy do muzyki i jej umiejętności wokalne.
– Z Łukaszem Palkowskim zresztą znamy się jeszcze z mojego „poprzedniego życia”, zanim zrobiłam sobie przerwę od aktorstwa. To reżyser bardzo czujny, ale też troskliwy, miałam w nim duże wsparcie. W dodatku jest otwarty na propozycje. A nie ukrywam, że ja lubię improwizację. Tekst to jedno, ale trzeba go zderzyć z aktorami, w gotowej scenografii – mówi aktorka.
I dodaje: – Ciężar tej opowieści spoczywa oczywiście na tytułowej rozgrywce pomiędzy Karolem Grabowskiem (w tej roli Jakub Gierszał) i Wasilijem Zarubinem (Aidan Gillen). My jako reszta współwięźniów, którą żartobliwie nazywaliśmy „małpim gajem”, wypełniamy swoimi historiami tło. Jednak każde z nas dostało okazję, żeby zaznaczyć swoją obecność na ekranie. Mamy też dużo scen zbiorowych, szczególnie te kręcone w podkarpackiej cerkwi zapadły mi w pamięć.
Kim była Janina Lewandowska?
Bohaterka, którą w „Pojedynku” zagrała Julia Pietrucha, przyszła na świat 22 kwietnia 1908 roku w rodzinie, w której służba dla kraju była naturalnym wyborem. Dorastała w cieniu postaci ojca – generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, jednego z kluczowych dowódców polskich formacji wojskowych w latach walk o niepodległość i zwycięskiego dowódcy Powstania Wielkopolskiego.
Janina Lewandowska odebrała wykształcenie w Poznaniu. W młodości zdradzała duże zdolności artystyczne i rozważała karierę śpiewaczki, jednak ostatecznie wybrała zupełnie inną drogę – lotnictwo. Z pasją oddała się szkoleniom pilotażowym i spadochronowym, szybko wyróżniając się w środowisku.
Przeszła pełne szkolenie w Wyższej Szkole Pilotażu, była aktywną członkinią Aeroklubu Poznańskiego. Zapisała się w historii jako pierwsza Europejka, która wykonała skok spadochronowy z wysokości 5000 metrów.
W 1936 roku Lewandowska ukończyła wojskowy kurs kobiet juzistek, pomocniczej służby kobiet wspierającej łączność formacji WP. Oprócz obsługi telegrafów Hugesa, juzistki posługiwały się znakomicie m.in. alfabetem Morse’a i po kursach kierowano je do pracy w urzędach Poczty Polskiej.
Janina Lewandowska, pracowniczka Poczty Głównej w Poznaniu, w czasie ewakuacji po wybuchu wojny, dołączyła do rzutu kołowego Bazy Lotniczej nr 3 dowodzonego przez kapitana pilota Józefa Sidora i ruszyła na wschód.
W ręce Armii Czerwonej dostała się najprawdopodobniej 22 września 1939 roku w rejonie Husiatyna. Zginęła strzałem w tył głowy najprawdopodobniej 22 kwietnia 1940 roku – w dniu swoich 32. urodzin.
Przypominamy, że „Pojedynek" można oglądać w kinach od 27 lutego.
O FILMIE:
Jest rok 1939. Świat pogrąża się w chaosie. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są indoktrynacji będącej częścią wielkiego planu. Ambitny agent wroga stawia sobie za punkt honoru złamanie oporu jednego z nich. To młody pianista światowej sławy, cieszący się szacunkiem współosadzonych. Jego kapitulacja może skutkować przejściem wielu innych na stronę przeciwnika.
Czy młody oficer, kochający ojciec i mąż, jest w stanie wygrać pojedynek z agentem, za którym stoi potęga i perfidia rosyjskiego systemu? Rozpoczyna się podstępna gra, pełna manipulacji, gróźb i obietnic. Niektórzy więźniowie liczą, że powrót do domu jest blisko. Inni planują śmiertelnie niebezpieczną ucieczkę, bo nie wierzą w łaskę wroga. Nie są jednak świadomi, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może wykonać swój ruch w każdej chwili.
Reżyseria: Łukasz Palkowski.
Obsada: Jakub Gierszał, Aidan Gillen, Bogusław Linda, Julia Pietrucha, Wojciech Mecwaldowski, Anna Próchniak, Mateusz Kościukiewicz, Antoni Pawlicki, Paul Freeman, Tomasz Kot.
Gatunek: thriller historyczny
Produkcja: Polska 2026
Dystrybucja w Polsce: Monolith Films
Produkcja: Bow and Axe Entertainment.