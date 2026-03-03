Rekordowa liczba nawróceń. Mieszkańcy tego miasta wybierają katolicyzm

– Urzekło mnie piękno i powaga katolickiej liturgii – mówi jeden z nawróconych. – Myślę, że to Maryja prowadziła mnie do Kościoła założonego przez swego Syna.

Wielki Post to ostatni etap przygotowań dla katechumenów, którzy podczas liturgii wigilii paschalnej przyjmą chrzest. Rozpoczął się on tak zwanym obrzędem wybrania, podczas którego biskup imiennie wywołuje katechumenów. Na tej podstawie można już ustalić liczbę dorosłych, którzy zostaną ochrzczeni bądź przyjmą wiarę katolicką i pozostałe sakramenty inicjacji, jeśli należeli dotąd do innych wyznań chrześcijańskich.

Przebudzenie wiary w pokoleniu Z

Dane w tej sprawie opublikowały dwie archidiecezje, które obejmują większość terytorium Londynu: Westminster i Southwark.

W centralnej archidiecezji Westminster w obrzędzie wybrania wzięło udział ponad 800 dorosłych z ponad 100 parafii, o 60 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Natomiast w archidiecezji Southwark, obejmującej południowy Londyn i Kent 590 dorosłych. W obu archidiecezjach są to najwyższe liczby od 2011 r.

Jak podaje National Catholic Register, dane z ostatniego roku zaświadczają o powolnym odradzaniu się katolicyzmu w Wielkiej Brytanii wraz zauważalnym wzrostem wiary wśród młodych, zwłaszcza tych, którzy należą do tak zwanego pokolenia Z.

Ponad 20 tys. chrztów dorosłych we Francji

Natomiast z kolejnych francuskich diecezji napływają dane, które potwierdzają, że liczba proszących o chrzest stale rośnie. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku zostanie przekroczony kolejny rekordowy próg 20 tys. osób.

Tak zwany obrzęd wybrania, którym rozpoczyna się ostatni etap katechumenatu, jest przeżywany w różnych datach w zależności od diecezji. Dlatego nie znamy jeszcze kompletnej liczby katechumenów. Jednakże dane napływające z diecezji, w których przygotowujący się do chrztu dorośli i nastolatkowie odpowiedzieli już na ostateczne wezwanie biskupa, świadczą o wyraźnej tendencji wzrostowej.

Jak podaje tygodnik "Famille Chretienne", w Paryżu zgłosiło się 788 osób. W ubiegłym roku było ich 672. W diecezji Meaux ochrzczonych zostanie 770 nastolatków i dorosłych (+16 proc.), w Evry 519 (+17 proc.), w Wersalu ponad 800 (+20 proc.), w Pontoise 683 (+12 proc.), w Tuluzie 450 (+25 proc.), w Montpellier 351 (+27 proc.), 264 w Rennes (+32 proc.), w Lyonie 710 (+15 proc.), w Orleanie 253 (+55 proc.), w Metz 189 (+22 proc.), w Clermont-Ferrand 128 (+30 proc.), w Cambrai 286 (+19 proc.). Na tej podstawie można już prognozować, że w najbliższą Wielkanoc zostanie przekroczony symboliczny próg 20 tys. nowo ochrzczonych nastolatków i dorosłych.

Czytaj też:

Fala konwersji na katolicyzm? Biskup nie ma wątpliwościCzytaj też:

Amerykanie przechodzą na katolicyzm. Powszechne zjawisko