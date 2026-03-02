Irańczycy nagle zobaczyli w telewizji przemówienia Trumpa i Netanjahu

Irański państwowy nadawca IRIB został w niedzielę zhakowany na kilka minut, w ciągu których wyemitowano przemówienia prezydenta USA Donalda Trumpa i premiera Izraela Benjamina Netanjahu skierowane do narodu irańskiego – poinformowała nadająca z Londynu stacja IranIntl.

W rezultacie stacja zamiast przekazów rządowych pokazała także nagrania z amerykańsko-izraelskich ataków rakietowych na cele na terytorium Iranu, w tym na biuro zabitego w sobotę ajatollaha Alego Chameneiego.

W niedzielę wieczorem w siedzibę stacji uderzył izraelski pocisk, wywołując pożar. Irańska agencja informacyjna ISNA potwierdziła, że część kompleksu nadawczego IRIB została uszkodzona, choć stacja wciąż pozostaje na antenie.

IRIB była wcześniej celem ataków podczas 12-dniowej wojny między Izraelem a Iranem w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas stacja musiała przerwać nadawanie wiadomości, ponieważ w studio, skąd prowadzono relację zawalił się sufit, zmuszając dziennikarzy do ucieczki.

Trump wzywa obywateli Iranu do powstania

W sześciominutowym przemówieniu opublikowanym w niedzielę na portalu Truth Social Trump zwrócił się do obywateli Iranu, wzywając ich do powstania przeciwko reżimowi i objęcia władzy.

Prezydent USA oznajmił, że Stany Zjednoczone nie zaprzestaną działań wojennych przeciwko Iranowi, dopóki "radykalny, krwiożerczy reżim terrorystyczny" nie zostanie wyeliminowany i dopóki nie uda się powstrzymać go przed stwarzaniem zagrożenia dla Ameryki przy potencjalnym użyciu broni jądrowej.

Trump powiedział, że dążenia reżimu do uzyskania rakiet dalekiego zasięgu i potencjału nuklearnego nie pozostawiły Stanom Zjednoczonym wyboru. – Nie możemy pozwolić, by naród, który tworzy armie terrorystyczne, posiadał taką broń… pozwalać im szantażować świat zgodnie z ich złą wolą – mówił, podkreślając "nie dopuścimy do tego".

Netanjahu: Stworzymy warunki. Nadszedł czas obalić reżim

Wcześniej z takim samym przesłaniem wystąpił Benjamin Netanjahu. – W najbliższych dniach zaatakujemy tysiące celów reżimu terrorystycznego. Stworzymy warunki, w których odważny naród irański będzie mógł uwolnić się od kajdan tyranii – powiedział szef rządu w Tel Awiwie.

– Obywatele Iranu, nie przegapcie tej okazji. Taka okazja zdarza się tylko raz na pokolenie. Nie poddawajcie się, bo wasza chwila wkrótce nadejdzie. Nadszedł moment, w którym musicie wyjść na ulice jako miliony ludzi, aby dokończyć dzieło, obalić reżim terroru, który uczynił wasze życie nieszczęśliwym – powiedział Netanjahu.

– Wasze cierpienie i poświęcenie nie pójdą na marne. Pomoc, na którą czekaliście, już dotarła. Pomoc nadeszła i nadszedł czas, aby zjednoczyć się w historycznej misji. Obywatele Iranu, Persowie, Kurdowie, Azerbejdżanie, Beludżyści i Ahwazi – nadszedł czas, aby zjednoczyć siły, obalić reżim i zabezpieczyć swoją przyszłość – nawoływał polityk.

