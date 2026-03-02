Nowy prezes państwowej spółki. Znamy nazwisko

Grupa Azoty przekazała, że jednocześnie do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu – na okres do trzech miesięcy – delegowana została wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Machowicz-Jaworska. "Nowe kierownictwo rozpoczyna etap głębokiej restrukturyzacji Grupy Azoty – jednego z kluczowych graczy europejskiego rynku nawozowo-chemicznego – skoncentrowanej na odbudowie stabilności finansowej, maksymalizacji efektywności aktywów przemysłowych oraz ukierunkowaniu działalności na segmenty o najwyższym potencjale wzrostu" – czytamy.

Nowy prezes: Przystępujemy do pracy natychmiast

– Objęcie funkcji prezesa zarządu traktuję jako zobowiązanie do przeprowadzenia realnej restrukturyzacji – zarówno w wymiarze organizacyjnym, operacyjnym, jak i finansowym. Grupa Azoty wymaga dziś zdecydowanej zmiany modelu funkcjonowania, jednoznacznego określenia priorytetów strategicznych oraz konsekwentnej poprawy efektywności. Moje dotychczasowe doświadczenie menedżerskie pozwala mi spojrzeć na organizację w sposób całościowy – z pełnym zrozumieniem jej potencjału produkcyjnego, handlowego i operacyjnego, ale także obszarów wymagających zasadniczej przebudowy i podjęcia zdecydowanych decyzji. Przystępujemy do pracy natychmiast, koncentrując się na integracji zarządczej, wzmocnieniu dyscypliny kosztowej, poprawie wyników operacyjnych oraz maksymalnym wykorzystaniu wartości naszych aktywów – podkreśla Marcin Celejewski, prezes zarządu Grupy Azoty.

– Równolegle kontynuujemy dialog z instytucjami finansującymi i pozostałymi interesariuszami, aby wypracować trwałe, partnerskie porozumienie, stabilizujące strukturę zadłużenia i tworzące podstawy do decyzji kapitałowych zmierzających do realnego rozwoju Grupy – dodaje Celejewski.

Małgorzata Królak wiceprezesem zarządu Grupy Azoty

– Moja nominacja następuje w kluczowym momencie dla Grupy Azoty, gdy wchodzimy w etap głębokiej restrukturyzacji ukierunkowanej na stabilizację finansową, wewnętrzną integrację oraz wykorzystanie maksymalnego potencjału naszych aktywów poprzez skupienie się na segmentach, w których Grupa Azoty ma najwyższy potencjał rozwoju. Moje dotychczasowe doświadczenia w rozwoju i transformacji aktywów chemicznych i petrochemicznych dużych organizacji przemysłowych w Europie stanowią dobrą bazę do tworzenia wartości w Grupie Azoty. Priorytetem pozostaje uporządkowanie struktury Grupy, w szczególności poprzez dokończenie procesu wyjścia z projektu polimerowego, w ramach prowadzonego postępowania układowego i negocjacji z ORLEN–em – podkreśla Małgorzata Królak, wiceprezes zarządu.

– Doceniam zaufanie, jakim mnie obdarzono i z zaangażowaniem przystępuję do pracy nad kolejnym etapem restrukturyzacji Grupy Azoty – zaznacza Królak.

