Trzęsienie ziemi w państwowej spółce. Prezes i wiceprezesi odwołani

Rada nadzorcza odwołała z funkcji prezesa zarządu Andrzeja Skolmowskiego. Stanowiska stracili również dwaj wiceprezesi przedsiębiorstwa. Resort wskazuje, że decyzja ma związek z trudną sytuacją finansową firmy.

Chcą jak najszybciej zakończyć proces restrukturyzacji

Tymczasowe obowiązki prezesa będzie pełnić członkini rady nadzorczej Aleksandra Machowicz-Jaworska. Funkcję obejmie 13 lutego i będzie ją sprawować do czasu powołania nowego prezesa, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące. Ministerstwo zapowiedziało jednocześnie plan dokapitalizowania spółki. W komunikacie podkreślono, że jako dominujący akcjonariusz resort dąży do jak najszybszego zakończenia procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Według MAP obecne problemy finansowe są efektem błędnych decyzji inwestycyjnych sprzed 2023 roku oraz niesprzyjających warunków rynkowych. Spółka znajduje się obecnie w kluczowym momencie negocjacji z instytucjami finansowymi i najważniejszymi partnerami biznesowymi. Jednym z głównych źródeł problemów finansowych spółki ma być inwestycja w projekt Polimery Police, której koszt przekroczył 7 miliardów złotych. Instalacje nie zostały dotąd uruchomione, a spółka nie dysponuje środkami potrzebnymi zarówno do ich startu, jak i do zakupu niezbędnych surowców. Dodatkowo w styczniu bank Pekao zażądał natychmiastowej spłaty ponad 3,9 miliarda złotych, co wywołało reakcję innych wierzycieli i zwiększyło presję na płynność finansową spółki.

MAP zapewnia o dążeniu do długofalowej stabilizacji firmy

W najbliższy piątek planowane jest nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Azoty. Podczas obrad mają zapaść decyzje dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii E o wartości około 600 milionów złotych. Oferta ma być skierowana do Skarbu Państwa, co w praktyce zwiększy jego udział w spółce.

Ministerstwo zaznaczyło, że priorytetem pozostaje długofalowa stabilizacja finansowa firmy, co ma wymagać zdecydowanych zmian w organizacji pracy zarządu. Planowane dokapitalizowanie ma stworzyć warunki do wdrożenia strategii spółki oraz poprawy jej kondycji. Resort zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie przedsiębiorstwa dla bezpieczeństwa państwa i zapowiedział dalsze działania na rzecz odbudowy jego sytuacji oraz konsolidacji polskiego sektora chemicznego.

Grupa Azoty to największe polskie przedsiębiorstwo chemiczne z siedzibą w Tarnowie. Spółka produkuje m.in. nawozy mineralne i jest drugim co do wielkości producentem tego typu produktów w Unii Europejskiej. Firma posiada także istotną pozycję na rynku tworzyw konstrukcyjnych i alkoholi organicznych.

