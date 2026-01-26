Niepokojąca sytuacja w polskich firmach. Tak źle nie było od pandemii

Jak wskazuje Business Insider Polska, w styczniu br. przeciętne wykorzystanie mocy w sektorze produkcyjnym wyniosło w Polsce 77,9 proc, co w porównaniu z listopadem oznacza spadek o 0,4 pkt. proc.

W tym sektorze nastąpiła największa zapaść

W dużych przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników wykorzystanie mocy było w styczniu największe i wyniosło 79 proc. "Z tym że miał tu miejsce spadek o aż 2,7 pkt proc. kdk i o 1,3 pkt w ciągu roku. Dodatkowo jest to najgorsze wskazanie od lipca 2020 r., czyli od pierwszej fali pandemii, kiedy zamknięte było niemal wszystko" – zwraca uwagę businessinsider.com.pl.

Z wykorzystaniem mocy wytwórczych najgorzej radzą sobie firmy średnie, które zatrudniają od 50 do 240 pracowników. W nich praca tylko 77 proc. maszyn i pracowników była wykorzystywana efektywnie.

Business Insider Polska zwraca uwagę, że szczególnie widoczna jest zapaść, jeśli chodzi o sektor produkcji koksu (JSW) oraz rafinacji ropy naftowej (Orlen, Unimot). "Tu wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło o aż 10 pkt proc. w zestawieniu z listopadem oraz o 7 pkt proc. rok do roku i wyniosło 76,3 proc. Gorsze wskazanie dla tej branży było poprzednio w lipcu 2023 r., a najgorsze w historii — w styczniu 2013 r. (67,5 proc.)" – czytamy.

Kłopoty JSW Koks. Zapadła decyzja

Nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW Koks – spółki zależnej JSW – podjęło pod koniec października ub. r. uchwałę o kontynuowaniu działalności – podała JSW.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

Rząd zdecydował o objęciu JSW Nowym Mechanizmem Wsparcia w ramach projektu noweli ustawy górniczej. "Z uwagi na trudną sytuację finansową, która wystąpiła w sektorze górnictwa węgla kamiennego koksującego w Polsce, tzn. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, zgłaszam autopoprawkę do ww. projektu, przedstawiając nową wersję ww. projektu (wersja z dnia 17 października 2025 r.)" – przekazał minister energii Miłosz Motyka.

