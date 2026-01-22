Zmiana w polskiej gospodarce. Coś drgnęło w przemyśle

"W grudniu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,3 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 0,2 proc.), natomiast w porównaniu z listopadem 2025 r. nieznacznie zmniejszyła się o 0,1 proc. W okresie styczeń-grudzień 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,0 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,3 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,7 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2024 r. i o 2,1 proc. wyższym niż w listopadzie 2025 r., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 2,9 proc.

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 4,5 proc.

Główny Urząd Statystyczny podał ponadto, że według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju w grudniu 2025 roku była wyższa o 4,5 proc. w porównaniu z grudniem 2024 roku i o 36,2 proc. wyższa w odniesieniu do listopada 2025 roku".

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2025 roku była o 0,1 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2024 roku oraz o 5,1 proc. wyższa niż w listopadzie 2025 roku.

Według wstępnych danych w grudniu 2025 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły zarówno w porównaniu z grudniem 2024 r. (o 3,6 proc.), jak i z listopadem 2025 r. (o 0,5 proc.), podał także GUS.

Konsensus rynkowy przewidywał 0,5 proc. spadku produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Czytaj też:

Nowa inwestycja na Bałtyku? Polacy ocenili "zobowiązanie programowe" PiSCzytaj też:

Zarobki w Polsce mocno w górę. Jest tylko jeden haczyk