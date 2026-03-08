Bohaterstwo GL

Z jednej strony było, w najlepszym wypadku, pomijanie dokonań organizacji niepodległościowych czy wręcz ich negowanie, z drugiej – tworzenie „historii alternatywnej”. Było to odbieranie im faktycznego dorobku i przypisywanie sobie lub też bezczelne zmyślanie akcji, których nie było. Czasem jednak tak bardzo przesadzali, że od zamierzonej wzniosłości popadali w skrajność całkowicie ich ośmieszającą. Tak było z „akcją bojową” – napadem na pocztę w Janowcu koło Sandomierza nocą z 27 na 28 lipca 1942 r., co opisał w swej relacji m.in. Jerzy Duracz „Felek”.