Morawiecki nie chce zostać wicepremierem w rządzie Czarnka? Zaskakująca odpowiedź

Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w sobotę w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

Morawiecki wicepremierem w rządzie Czarnka? Zaskakująca odpowiedź byłego premiera

W poniedziałek w programie „Rymanowski Live” były premier Mateusz Morawiecki został zapytany, o to, czy po sobotniej konwencji „nadal jest w Prawie i Sprawiedliwości”.

– Jak najbardziej. Oczywiście, że tak, walczymy z tym niedobrym rządem – odpowiedział.

Na pytanie, czy cieszy się z nominacji Przemysława Czarnka, Mateusz Morawiecki odpowiedział: „Jestem na pewno człowiekiem, który będzie go wspierał w jego misji”.

Przekonywał, że decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego go nie dotknęła i zapewnił, że „nie zostanie wypchnięty” z partii.

Pytany o to, czy chciałby być wicepremierem w rządzie Przemysłąwa Czarnka, Mateusz Morawicki odpowiedział, że „niekoniecznie”.

Kaczyński widzi dla Morawieckiego miejsce w rządzie Czarnka

W sobotę w rozmowie w TV Trwam po zakończeniu konwencji PiS, Jarosław Kaczyński był pytany, czy widzi dla Mateusza Morawieckiego rolę w rządzie Przemysława Czarnka w przypadku, jeśli PiS wygrałoby nadchodzące wybory parlamentarne.

– Oczywiście, że widzę go w roli, bo to jest naprawdę świetny polityk, niezwykle zdolny człowiek. To człowiek, który jeżeli będzie działał racjonalnie, to będzie w tym rządzie kierował sprawami gospodarczymi – podkreślił.

Dodał, że Mateusz Morawiecki byłby w takim rządzie „osobą niesłychanie ważną i miałby ogromną władzę, bo się na tym świetnie zna”.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że „realia są takie, jakie są i pan profesor Czarnek naprawdę dużo lepiej odpowiada temu, co jest potrzebne”.

Przyznał, że w innych okolicznościach Mateusz Morawiecki „na pewno byłby wśród kandydatów na kandydata” na premiera. – Nie wiem, czy by wygrał ten konkurs, ale na pewno by wśród nich był – dodał.

Prezes PiS ocenił, że gdyby wskazał Mateusza Morawieckiego na kandydata na premiera, to „nie miałby większej możliwości przekonania tych, którzy ulegli propagandzie". – Został przez atakujących ustawiony w pozycji głównego winowajcy tych, w większości przypadków, rzekomych błędów – mówił.

