Morawiecki zaprasza na ważne wydarzenie. "Musimy przyspieszyć"

Mateusz Morawiecki zaprezentuje w piątek „Powered by Poland”.

„Już w najbliższy piątek o 10:30 premiera raportu »Powered by Poland🇵« czyli mojej strategii budowy silnej, polskiej gospodarki! Bądźcie z nami!” – zapowiadał kilka dni temu na platformie X były premier.

twitter

"Powered by Poland". Morawiecki zaprasza na wydarzenie

W piątek wiceprezes PiS opublikował nagranie, na którym lektor zapowiada wydarzenie.

twitter

– Zależy Ci na Polsce? Posłuchaj, gospodarki rywalizują dziś o technologię, kapitał i bezpieczeństwo. Świat się zmienia, a Polska stoi przed historycznym wyzwaniem. Dlatego powstała strategia „Powered by Poland” – mówi lektor.

Dodaje, że „uruchomimy potencjał polskiego kapitału”. – Niech miliardy zamówień publicznych budują siłę polskich firm. Koniec z wieloletnimi procedurami – stwierdza.

– Musimy przyspieszyć. Ulgi podatkowe na innowacyjne rozwiązania. Niech start-upy rosną w Polsce. Niech wydatki na obronność napędzają polski przemysł. A to wszystko napędzane tanią energią – podkreśla.

Lektor dodaje, że „»Powered by Poland« to strategia, w której nasze firmy tworzą technologię, zdobywają rynki i zatrzymują wartość w Polsce”.

– To kilkadziesiąt stron gotowych rozwiązań. Zapoznaj się z raportem – zachęca.

W wydarzeniu organizowanym przez byłego premiera wezmą udział: Paulina Matysiak (poseł niezrzeszona, wcześniej Partia Razem), Marcin Horła (poseł PiS), Maciej Wilk (prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK) oraz Adam Czarnecki (przewodniczący rady koordynacyjnej stowarzyszenia „Tak Dla CPK”).

Czytaj też:

Morawiecki wywołał burzę w PiS. Teraz zabrał głosCzytaj też:

"Poproś asystentów, to ci zrobią notatkę". Morawiecki kpi z Tuska