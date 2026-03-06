Błędy polityczne Stolicy Apostolskiej a powstanie Izraela

Żydzi wierzą, że to oni są narodem wybranym, a Jahwe obiecał im władzę nad całym światem. Wyrażone to miało zostać w tych oto słowach proroka Izajasza na temat chwały odnowionej Jerozolimy:

"Wszystkie stada Kedaru zbiorą się przy tobie, barany Nebajotu staną na twe usługi: podążą, by je przyjęto na moim ołtarzu, tak iż uświetnię dom mojej chwały. Kto to są ci, co lecą jak chmury i jak gołębie do okien swego gołębnika? O tak, to statki zbierają się dla Mnie, a okręty Tarszisz w pierwszym szeregu, ażeby przywieźć twych synów z daleka, ich srebro i złoto wraz z nimi, przez wzgląd na imię Pana, Boga twego, przez wzgląd na Świętego Izraelowego, tego, który ciebie uświetnia. Cudzoziemcy odbudują twe mury, a ich królowie będą ci służyli. Bo uderzyłem cię w moim gniewie, lecz w mojej łasce okazałem ci litość. Twe bramy zawsze stać będą otworem, nie zamkną się we dnie ni w nocy, by wpuszczać do środka bogactwo narodów i królów ich, którzy je prowadzą. Bo naród i królestwo, które by ci nie służyły, wyginą, i poganie zostaną całkiem wygładzeni" (Iz. 60, 7-12).

Wielu Żydów – i protestantów – wierzy, że znajdujemy się dosłownie w przededniu spełnienia tych obietnic. Instytut Świątynny poinformował na swojej stronie internetowej, że trzy miesiące temu dokonał symulacji rytuału złożenia w ofierze jednej z czerwonych krów, specjalnie do tego celu wyhodowanych przez chrześcijańsko-protestanckich syjonistów. Prochy z tego rytuału są potrzebne do oczyszczenia wzgórza świątynnego, na którym ma zostać wzniesiona Trzecia Świątynia. Ponownie powołany do życia Sanhedryn czeka na właściwy moment, by dopełnić swych obowiązków, tak by mogła spełnić się wola Jahwe.