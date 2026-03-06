Morawiecki: Nie jesteśmy 20, a nawet 30 najbogatszym państwem świata

W ostatnich miesiącach media obiegła informacja, że polski PKB przekroczył bilion dolarów, włączając tym samym Polskę do grona G20, dwudziestu najlepiej rozwiniętych państw na świecie. Rząd koalicji 15 października chętnie chwalił się tymi danymi.

Tymczasem były premier Mateusz Morawiecki wskazuje, że prawda o bogactwie Polski wygląda zupełnie inaczej.

– Może ktoś z państwa tutaj się orientuje na jakim poziomie zamożności jest Polska, jeśli chodzi o właśnie tą podstawową miarę porównawczą pomiędzy państwami? Czy my jesteśmy 20 najbogatszym państwem świata? [...] No nie jesteśmy – powiedział podczas prezentacji raportu "Powered by Poland”.

– Nie jesteśmy żadnym 20 najbogatszym państwem świata. Nie jesteśmy nawet 30 najbogatszym państwem świata. Jesteśmy na 44 miejscu, jeśli chodzi o PKB per capita w dolarach nominalnych – mówił dalej Morawiecki.

Były premier tłumaczył, że to, iż "weszliśmy akurat w tym momencie dziejowym do grona 20 nominalnie największych gospodarek" wiąże się z sytuacją demograficzną naszego państwa. Polska jest bowiem krajem większym ludnościowo od Szwajcarii, Belgii czy Szwecji.

– Dlatego per saldo mamy ten bilion w dolarach nominalnych i 2 biliony, zaokrąglam oczywiście, w sile nabywczej pieniądza. Ale w zamożności jesteśmy bardzo daleko i to właśnie ta zamożność kotwiczy nas tak mocno w tym modelu zależnym – wskazał wiceprezes PiS.

Model zależny rozwoju polskiej gospodarki

Morawiecki mówił dalej, że zależy model rozwoju gospodarki to efekt przyjętych w latach 90. ubiegłego wieku i na początku XXI wieku założeń gospodarczych. Model ten, jak powiedział polityk PiS, doprowadził nas do tego, że "jesteśmy dzisiaj w miejscu ogromnej zależności, ogromnego wypływu kapitału z Polski". Były premier wskazał, że "co roku 140 miliardów, czyli kwota tylko o 50 miliardów złotych mniejsza niż cały SAFE na 50 lat" wypływa z budżetu kraju.

– Co z tym zrobić? Takie pytanie sobie zadaję od 20 lat i staram się chociaż malutką cegiełkę dołożyć do tego, żeby odwrócić to fatum historii i przeznaczenia gospodarczego, w którym się aktualnie znaleźliśmy. I część odpowiedzi znajduje się właśnie w tym raporcie – wskazał Morawiecki.

