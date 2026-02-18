"Takie są fakty". Tusk chwali się wynikami gospodarki
"Takie są fakty". Tusk chwali się wynikami gospodarki

Kobyłka, 30.01.2026. Premier Donald Tusk podczas uroczystości podpisania umów dotyczących systemu San
Kobyłka, 30.01.2026. Premier Donald Tusk podczas uroczystości podpisania umów dotyczących systemu San Źródło: PAP / Paweł Supernak
Donald Tusk przekonuje, że ostatnie miesiące to dla polskiej gospodarki pasmo sukcesów.

"Rekordowy wzrost gospodarczy, rekordowo niska inflacja, wyższe płace, rekordowa wartość polskich firm na giełdzie, skok inwestycji, zaproszenie do G20. Takie są fakty. A przed nami Rok Przyspieszeni" – napisał premier w mediach społecznościowych.

Tusk zapowiada turbo przyśpieszenie

Premier Donald Tusk wygłosił w środę przemówienie w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Twierdził, że rok 2026 będzie rokiem przełomu.

Podczas uroczystości zatytułowanej "Polska. Rok przyspieszenia" na GPW szef rządu mówił o wybranych najnowszych danych makroekonomicznych, wskazując, że Polska może pochwalić się drugim najniższym bezrobociem w Europie. – Być może zapowiada to jakiś trend, ale tak naprawdę nie widzę tutaj żadnego poważnego powodu, aby poziomem polskiego bezrobocia na tle innych gospodarek się niepokoić – wyraził swoje zadowolenie.

W ocenie Donalda Tuska, suche statystyki nie oddają w pełni sukcesu, jaki odnosi polska gospodarka w okresie jego rządów. Premier powiedział, że największe wrażenie robi na nim oddźwięk w światowych stolicach i mediach. – Mówię o ludziach, którzy nie zawsze nam dobrze życzą, ale nie są w stanie ukryć nawet irytacji, że w Polsce tak dobrze idzie – wyraził swoją opinię.

Premier Tusk: Polska oazą stabilności i wzrostu

Premier ocenił, że Polska stała się "oazą stabilności i wzrostu", a dane makroekonomiczne uzasadniają podejście optymistyczne.

W trakcie swego wystąpienia Donald Tusk powiedział, że w 2025 r. inwestycje wzrosły o 4 proc., co – jak zaznaczył – pozwala uznać, że udało się je odbudować, choć wciąż jest to poziom niewystarczający. Dlatego rząd stawia na dalsze pobudzenie inwestycji, zarówno infrastrukturalnych, jak i w naukę, nowe technologie oraz startupy.

Źródło: DoRzeczy.pl
