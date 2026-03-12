"Wielki powrót" Giertycha. Mecenas wraca na ważną funkcję w klubie KO

Funkcję przewodniczącego klubu KO Roman Giertych stracił w lipcu 2024 r, kiedy Sejm odrzucił projekt ustawy depenalizującej aborcję. Za przyjęciem głosowało 215 posłów, 218 było przeciw, a dwoje się wstrzymało. W głosowaniu udziału nie wzięło trzech posłów KO, wśród nich Roman Giertych (w trakcie głosowania był w Sejmie). W ramach "kary" Giertycha pozbawiono stanowiska. "To nie było zwykłe głosowanie. Poseł Grabczuk w szpitalu — jest usprawiedliwiony. Posłowie Giertych i Sługocki zostaną zawieszeni w klubie poselskim i pozbawieni funkcji (wiceprzewodniczącego klubu i wiceministra)" – poinformował wtedy Donald Tusk.

Giertych wraca. W tle projekt ustawy

Giertych pogodził się z decyzją. W czerwcu 2025 roku przystąpił oficjalnie do Platformy Obywatelskiej. Teraz, jak informuje Onet, wraca na dawne stanowisko. Portal donosi, że podczas czwartkowego posiedzeniu klubu KO został ponownie wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego. "Jego powrót ma związek z pracami nad projektem ustawy, który zakazywałby korzystanie z platform społecznościowych dzieciom poniżej 15. roku życia. O tym, że takie prace będą się toczyć, świętokrzyski poseł Koalicji Obywatelskiej poinformował w styczniu na X" – czytamy.

Polityk napisał: "Na posiedzeniu klubu KO zaproponowałem wprowadzenie (na wzór Australii), aby platformy mediów społecznościowych miały zakaz udostępniania swoich usług dzieciom do 15 roku życia. Po rozmowie z panią poseł Moniką Rosą przewodniczącą Komisji ds. Dzieci i Młodzieży udałem się do MEN i porozmawiałem z panią poseł Barbarą Nowacką (jako b. MEN z obecnym) i ustaliliśmy, że będzie to nasza wspólna inicjatywa poselska. Kolegium Klubu KO zaakceptowało ideę projektu więc pracujemy".

Roman Giertych do Sejmu dostał się startując z Kielc. Zyskał ponad 23,5 tysiąca głosów.

Czytaj też:

Stanowski pozywa Giertycha. "Wszystko ma swoje granice"