Ustawa o SAFE. Prezydent Nawrocki zdecydował
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki Źródło: TVP / (screenshot)
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił zawetowanie ustawy dotyczącej programu SAFE. Głowa państwa przedstawiła powody swojej decyzji.

Jak wskazywali rządzący, ustawa umożliwia powołanie specjalnego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu SAFE. Polska ma otrzymać środki z niskooprocentowanych pożyczek na realizację 139 projektów, które są tajne.

Rząd apelował do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy. Z kolei opozycja na czele z PiS oczekiwała weta. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, na SAFE zyskają Niemcy.

Według Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu ds. SAFE, sprzeciw prezydenta nie powstrzyma rządu przed podpisaniem umowy w Brukseli, jeśli tak zdecyduje premier.

Nawrocki: To wyjątkowo szkodliwe i niemądre

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwoli na zaciągnięcie pożyczki SAFE – ogłosił w czwartek prezydent Karol Nawrocki.

Jak zaznaczyła głowa państwa, "odpowiedzialność za państwo polega na tym, aby spojrzeć na fakty ponad bieżącymi podziałami politycznymi".

– To sprawa przyszłości państwa polskiego. Od początku projekt SAFE budził wiele pytań i wątpliwości – przypomniał Nawrocki.

Jego zdaniem, "rządzący wybrali wariant konfrontacji, a nie rozmowy". – Wykorzystali ten fakt do eskalacji polaryzacji i budowania podziałów miedzy Polakami. To wyjątkowo szkodliwe i niemądre – dodał.

Jak zaznaczył prezydent, to "wbrew interesowi Polski".

Prezydent: Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w suwerenność

– Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zaciąganym w obcej walucie. Koszt może wynieść nawet 180 mld zł – podkreśliła głowa państwa.

Karol Nawrocki stwierdził, że "zarobią na tym zachodnie banki i instytucje". Prezydent porównał program do kredytów frankowych. – Politycy, którzy chcą pożyczki z SAFE muszą wiedzieć, ze to obciąży nasze dzieci i wnuki – wskazał.

– Naród, który nie chce płacić za własną armię, będzie musiał płacić na armię cudzą, ale wydatki muszą być przeprowadzane w sposób, który nie naraża suwerenności państwa. Dlatego przedstawiłem alternatywę w postaci "Polskiego SAFE 0 proc.". Ten projekt powinien być jak najszybciej procedowany – zaznaczył prezydent.

Nawrocki zwrócił uwagę, że w przypadku europejskiego SAFE "o naszych pieniądzach nie będą decydowały jedynie polskie władze". Jako przykład wskazał mechanizm warunkowości. – Bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest bezpieczeństwem – stwierdziła głowa państwa.

– Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności, a jedną z nich jest kontrola – powiedział prezydent.

Karol Nawrocki podkreślił, że nigdy nie podpisze ustawy, która "uderza w naszą suwerenność i bezpieczeństwo". – Po pierwsze – Polska, po pierwsze – Polacy – zaznaczył.

Tusk: Bardzo zła wiadomość

Donald Tusk zapowiadał prezydenckie weto w tej sprawie już 10 marca. Dotarły do nas informacje, że prezydent zdecydował się zawetować program SAFE; to bardzo zła wiadomość – powiedział premier.

O tym, że prezydent Karol Nawrocki miał podjąć decyzję o wecie do ustawy wdrażającej SAFE, czyli unijny program pożyczek na zbrojenia, premier poinformował we wtorek przed posiedzeniem rządu.

– Dotarły do nas informacje, że prezydent zdecydował się zawetować program SAFE. To bardzo zła wiadomość. Spytam prezydenta, czy rzeczywiście tak jest – powiedział Tusk, który we wtorek o 15:00 będzie uczestniczył w spotkaniu z Nawrockim i prezesem NBP Adamem Glapińskim na temat "polskiego SAFE 0 procent".

Źródło: DoRzeczy.pl / TVN24
