Ustawa o SAFE. Prezydent Nawrocki zdecydował

Jak wskazywali rządzący, ustawa umożliwia powołanie specjalnego, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) funduszu, za pośrednictwem którego będą mogły być wydawane pieniądze z programu SAFE. Polska ma otrzymać środki z niskooprocentowanych pożyczek na realizację 139 projektów, które są tajne.

Rząd apelował do prezydenta o szybkie podpisanie ustawy. Z kolei opozycja na czele z PiS oczekiwała weta. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, na SAFE zyskają Niemcy.

Według Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu ds. SAFE, sprzeciw prezydenta nie powstrzyma rządu przed podpisaniem umowy w Brukseli, jeśli tak zdecyduje premier.

Nawrocki: To wyjątkowo szkodliwe i niemądre

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwoli na zaciągnięcie pożyczki SAFE – ogłosił w czwartek prezydent Karol Nawrocki.

Jak zaznaczyła głowa państwa, "odpowiedzialność za państwo polega na tym, aby spojrzeć na fakty ponad bieżącymi podziałami politycznymi".

– To sprawa przyszłości państwa polskiego. Od początku projekt SAFE budził wiele pytań i wątpliwości – przypomniał Nawrocki.

Jego zdaniem, "rządzący wybrali wariant konfrontacji, a nie rozmowy". – Wykorzystali ten fakt do eskalacji polaryzacji i budowania podziałów miedzy Polakami. To wyjątkowo szkodliwe i niemądre – dodał.

Jak zaznaczył prezydent, to "wbrew interesowi Polski".

Prezydent: Nigdy nie podpiszę ustawy, która uderza w suwerenność

– Mechanizm SAFE jest ogromnym kredytem zaciąganym w obcej walucie. Koszt może wynieść nawet 180 mld zł – podkreśliła głowa państwa.

Karol Nawrocki stwierdził, że "zarobią na tym zachodnie banki i instytucje". Prezydent porównał program do kredytów frankowych. – Politycy, którzy chcą pożyczki z SAFE muszą wiedzieć, ze to obciąży nasze dzieci i wnuki – wskazał.

– Naród, który nie chce płacić za własną armię, będzie musiał płacić na armię cudzą, ale wydatki muszą być przeprowadzane w sposób, który nie naraża suwerenności państwa. Dlatego przedstawiłem alternatywę w postaci "Polskiego SAFE 0 proc.". Ten projekt powinien być jak najszybciej procedowany – zaznaczył prezydent.

Nawrocki zwrócił uwagę, że w przypadku europejskiego SAFE "o naszych pieniądzach nie będą decydowały jedynie polskie władze". Jako przykład wskazał mechanizm warunkowości. – Bezpieczeństwo pod warunkiem nie jest bezpieczeństwem – stwierdziła głowa państwa.

– Nie można przekazać kompetencji, które stanowią istotę suwerenności, a jedną z nich jest kontrola – powiedział prezydent.

Karol Nawrocki podkreślił, że nigdy nie podpisze ustawy, która "uderza w naszą suwerenność i bezpieczeństwo". – Po pierwsze – Polska, po pierwsze – Polacy – zaznaczył.

Tusk: Bardzo zła wiadomość

Donald Tusk zapowiadał prezydenckie weto w tej sprawie już 10 marca. Dotarły do nas informacje, że prezydent zdecydował się zawetować program SAFE; to bardzo zła wiadomość – powiedział premier.

O tym, że prezydent Karol Nawrocki miał podjąć decyzję o wecie do ustawy wdrażającej SAFE, czyli unijny program pożyczek na zbrojenia, premier poinformował we wtorek przed posiedzeniem rządu.

– Dotarły do nas informacje, że prezydent zdecydował się zawetować program SAFE. To bardzo zła wiadomość. Spytam prezydenta, czy rzeczywiście tak jest – powiedział Tusk, który we wtorek o 15:00 będzie uczestniczył w spotkaniu z Nawrockim i prezesem NBP Adamem Glapińskim na temat "polskiego SAFE 0 procent".

