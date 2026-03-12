Izrael zamieni sąsiedni kraj w "strefę śmierci". Szokujące słowa generała

Wojskowy był gościem izraelskiego kanału Channel 14, gdzie mówił o wojnie z Iranem oraz dalszych planach dotyczących działań militarnych w regionie. To, co powiedział Uzi Dayan jest szokujące. Według jego relacji, Izrael będzie dążył do całkowitego zniszczenia Libanu. Na słowa generała zwrócił uwagę profil Fundacji Ordo Medicus.

"To jest judeonazizm. Izraelski generał dywizji (w stanie spoczynku) Uzi Dayan w wywiadzie udzielonym dziennikarce Shira Kai Cohen na temat kolejnych kroków Izraela w Libanie: «Musimy działać szybko i z pełną siłą. Podbić terytorium, wypędzić wszystkich, którzy się tam znajdują, zniszczyć wszystko i zamienić je w strefę śmierci – co oznacza, że nikt nie będzie się tam poruszał»” – czytamy.

Brutalne działania Izraela w Strefie Gazy

Wojna, która trwa od października 2023 r., pochłonęła już ponad 68 tys. ofiar śmiertelnych, a około 162 tys. osób zostało rannych. Jednocześnie Izrael kontroluje wszystkie wjazdy do Strefy, decydując, czyja pomoc i w jakiej ilości w ogóle może dotrzeć do Gazy. Lekarze Bez Granic ostrzegają, że publiczne oskarżenia i blokowanie działań organizacji humanitarnych podważają bezpieczeństwo personelu i niszczą zaufanie do całego sektora.

W trakcie walk z Hamasem Izrael przeprowadził zakrojone na szeroką skalę bombardowania i blokadę Strefy Gazy, w tym odcięcie dostaw wody, prądu, żywności i leków. Według palestyńskich źródeł, w wyniku działań izraelskich od początku wojny zginęło ponad 67 tys. Palestyńczyków, a 169 tys. zostało rannych. 11 tys. osób uznaje się za zaginione, a większość ofiar stanowią cywile. Obecnie w Strefie Gazy dochodzi do przypadków śmierci głodowej, a organizacje humanitarne alarmują o dramatycznej sytuacji ludności cywilnej.

