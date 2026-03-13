PiS dogania KO? Takiego sondażu nie było od dawna

Z najnowszego sondażu pracowni Social Changes przeprowadzonego na zlecenie telewizji wPolsce24 wynika, że najwyższe poparcie wśród badanych uzyskała Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 32 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 30 proc. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, którą popiera 11 proc. ankietowanych.

Dalsze miejsca w zestawieniu zajmują: Nowa Lewica z poparciem na poziomie 9 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 7 proc. badanych. Pozostałe formacje nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Zandberg tuż pod progiem

Na partię Razem chce głosować 4 proc. respondentów. Po 3 proc. poparcia uzyskały Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050. Odpowiedź "inne" wskazało 1 proc. uczestników badania.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 11–13 marca 2026 roku metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Próba została dobrana pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejsca zamieszkania oraz regionu. W badaniu wzięło udział 1084 respondentów.

Mieszkańców wsi zapytano o oceny rządu Tuska

Z kolei najnowsze badania pracowni Stan360 przedstawiają ocenę rządu wśród mieszkańców wsi, z podziałem na kobiety i mężczyzn. Badanie wskazuje na przewagę ocen negatywnych w obu analizowanych grupach.

Wśród kobiet mieszkających na wsi 44,4 proc. respondentek ocenia działania rządu negatywnie. Ocenę neutralną ("ani dobrze, ani źle") deklaruje 26,6 proc. badanych, natomiast 29,0 proc. wyraża opinię pozytywną.

Jeszcze wyraźniejsza przewaga ocen krytycznych widoczna jest wśród mężczyzn. W tej grupie 60,3 proc. ankietowanych ocenia rząd negatywnie. Odpowiedź neutralną wskazuje 18,7 proc. respondentów, a 21,0 proc. deklaruje ocenę pozytywną.

