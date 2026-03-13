Mieszkańców wsi zapytano o oceny rządu Tuska. Jednoznaczne wyniki sondażu

Badania pracowni Stan360 przedstawiają ocenę rządu wśród mieszkańców wsi, z podziałem na kobiety i mężczyzn. Badanie wskazuje na przewagę ocen negatywnych w obu analizowanych grupach.

Wśród kobiet mieszkających na wsi 44,4 proc. respondentek ocenia działania rządu negatywnie. Ocenę neutralną ("ani dobrze, ani źle") deklaruje 26,6 proc. badanych, natomiast 29,0 proc. wyraża opinię pozytywną.

Jeszcze wyraźniejsza przewaga ocen krytycznych widoczna jest wśród mężczyzn. W tej grupie 60,3 proc. ankietowanych ocenia rząd negatywnie. Odpowiedź neutralną wskazuje 18,7 proc. respondentów, a 21,0 proc. deklaruje ocenę pozytywną.

Wyniki pokazują różnice w ocenach między kobietami i mężczyznami, przy czym w obu grupach przeważają opinie negatywne. Dane pochodzą z badania przeprowadzonego metodą CATI na próbie 1000 osób w dniach 9–14 lutego 2026 roku. Wyniki stanowią część szerszego raportu dotyczącego poglądów wyborców z obszarów wiejskich na wybrane kwestie życia publicznego.

Najnowszy sondaż: KO wygrywa, ale nie ma większości

Jak wynika z kolei z badania IBRIS dla Onetu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,8 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowałoby się Prawo i Sprawiedliwość, na które chęć oddania głosu zadeklarowało 24,2 proc. respondentów. Ostatnie miejsce na podium należałoby do Konfederacji, która cieszy się poparciem 14,2 proc. Polaków.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskała w sondażu 8 proc. oraz Lewica, na którą chce obecnie zagłosować 6,9 proc. ankietowanych.

Pozostałe ugrupowania (PSL, Polska 2050, Razem) nie przekraczają progu wyborczego.

Czytaj też:

PiS rośnie, Konfederacja i Korona idą łeb w łeb. Nowy sondaż partyjnyCzytaj też:

"Wielki powrót" Giertycha. Mecenas wraca na ważną funkcję w klubie KO