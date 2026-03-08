Polaków zapytano, kto wygra wybory. Wyniki sondażu mogą zaskoczyć

W sondażu United Surveys dla portalu Wirtualna Polska, respondentów zapytano o to, która partia ich zdaniem wygra najbliższe wybory parlamentarne w 2027 roku.

Która partia wygra wybory w 2027 roku? Różnica między KO a PiS niewielka

Zdaniem największej części Polaków, największe szanse na wygraną ma Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 37,9 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które wskazało 34,9 proc. badanych.

Nikt nie wierzy w wygraną Lewicy

Pozostałe partie – zdaniem uczestników sondażu – nie mają szans na wyborczą wygraną.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja. W jej zwycięstwo wyborcze wierzy 4,6 proc. respondentów.

PSL jako wygranego wyborów parlamentarnych wskazało 2,3 proc. ankietowanych.

Polska 2050 uzyskała zaledwie 1,2 proc. wskazań.

Ani jedna osoba nie wierzy w wygraną Lewicy. Partia Włodzimierza Czarzastego zanotowała 0,0 proc. wskazań.

Stawkę zamyka Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą jako potencjalnego triumfatora wyborów parlamentarnych w 2027 roku wskazało 0,5 proc. badanych.

Odpowiedź „Nie wiem/Trudno powiedzieć” wybrało aż 18,6 proc. badanych w sondażu. „To niemal co piąty Polak, co sugeruje, że ostateczny wynik wyborów w 2027 roku wciąż pozostaje sprawą otwartą” – komentuje Wirtualna Polska.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27.02-01.03.2026 roku, metodą CATI & CAWI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz wspomagane komputerowo wywiady z wykorzystaniem sieci internetowej), na próbie 1000 osób.

