Na kogo zagłosowaliby teraz Polacy? Faworyt jest jeden

Pracownia IBRiS zadała Polakom pytanie, na kogo oddaliby swój głos w I turze wyborów prezydenckich, gdyby odbywała się ona w styczniu tego roku. Jak się okazuje, zdecydowanie wygrałby Karol Nawrocki z wynikiem 39,6 proc. Drugie miejsce zająłby Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowałoby 27,4 proc. respondentów. Na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen, który zgromadził 6,9 proc. głosów.

Na dalszych pozycjach znaleźliby się Grzegorz Braun (6,7 proc.), Adrian Zandberg (5,3 proc.) i Magdalena Biejat (4,8 proc.). Co ciekawe, Szymon Hołownia zająłby ostatnie miejsce z wynikiem 1,1 proc.

Nawrocki pewnym zwycięzcą

Co ciekawe, badanie IBRiS jest kolejnym sondażem, który pokazuje, że Karol Nawrocki zdecydowanie wygrałby z Rafałem Trzaskowskim, gdybym do głosowania doszło w późniejszym terminie.

Badanie pracowni Opinia24 przeprowadzone dla tygodnika "Polityka" na pierwsze 100 dni prezydentury Nawrockiego pokazało, że aż 40 proc. respondentów na pytanie "Gdyby to dzisiaj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, to na kogo by Pan/Pani zagłosował/a?", odpowiedziało, że na Karola Nawrockiego. Z kolei 30 proc. badanych wskazało Rafała Trzaskowskiego. 19 proc. uczestników sondażu zadeklarowało, że w ogóle nie wzięłoby udziału w wyborach, natomiast 11 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Prezydenturę Karola Nawrockiego po prawie 100 dniach urzędowania "bardzo dobrze" oceniło 21 proc. Polaków, zaś 32 proc. "dobrze". Odpowiedź "źle" wskazało 15 proc. badanych, zaś "bardzo źle" – 11 proc.

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta RP 6 sierpnia.

W drugiej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 1 czerwca 2025 roku, kandydat wspierany przez PiS zdobył 10 606 877 głosów (50,89 proc.), pokonując tym samym kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który otrzymał 10 237 286 głosów (49,11 proc.).

