100 dni Karola Nawrockiego. Doceniają go nawet wyborcy Trzaskowskiego

Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 55,8 proc. badanych pozytywnie ocenia pierwsze miesiące prezydentury Karola Nawrockiego, 30,8 proc. – negatywnie, zaś 13,4 proc. nie ma zdania. Wyborcy PiS i Konfederacji w przytłaczającej większości są zadowoleni z pracy głowy państwa. Część głosujących na partie rządzące również ocenia pozytywnie pierwsze trzy miesiące Karola Nawrockiego, w tym wyborcy KO i Rafała Trzaskowskiego. – Pierwsze miesiące pokazują asertywną i odważną prezydenturę – ocenia z kolei wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Konkretne noty dla prezydenta

Najwyższe noty prezydent otrzymuje od wyborców PiS (99 proc.) oraz Konfederacji (75 proc.). Co ciekawe, 12 proc. wyborców KO, którzy twierdzą, że Nawrocki „sprawdził się jako głowa państwa”. – Intensywna praca wizerunkowa przyniosła efekty. Nawrocki przez 100 dni nie spał pod żyrandolem – ocenia dr Mirosław Oczkoś z SGH. Na łamach "Rz" zwraca on uwagę, że prezydent "buduje duży obóz polityczny, a w dłuższej perspektywie swoją formację", a jednocześnie stopniowo marginalizuje Jarosława Kaczyńskiego.

Prezydent otrzymuje lepsze oceny od mężczyzn (64 proc.) niż kobiet (43 proc.). Wyżej wypada w małych miastach do 50 tys. mieszkańców (72 proc.) oraz na wsi (52 proc.) niż w dużych aglomeracjach (44 proc. pozytywnie, 46 proc. negatywnie). Bardziej zadowolone są osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym (63 proc.) oraz średnim (55 proc.) niż wyższym (47 proc.).

Wyniki są też mocno powiązane ze źródłami informacji: pozytywnie prezydenta oceniają osoby czerpiące wiedzę z internetu (71 proc.), YouTube’a i podcastów (75 proc.), Telewizji Republika (95 proc.), "Wiadomości" TVP (66 proc.), a także "Faktów" TVN (50 proc.) i prasy opiniotwórczej (69 proc.). Wśród osób deklarujących poglądy prawicowe pozytywną opinię wyraża aż 81 proc.

Rosnąca pozycja prezydenta w polityce

Zdaniem Bosaka, Nawrocki "pełni swój urząd całkiem nieźle", nie rezygnując ze swoich poglądów i zachowując jednocześnie dystans wobec PiS, mimo że wiele osób z tego środowiska współtworzy jego kancelarię. Czy prezydent wyrasta na lidera prawicy? Bosak przekonuje, że ma „ważną rolę do odegrania”, natomiast dr Oczkoś twierdzi wprost, że „buduje duży obóz polityczny, a w dłuższej perspektywie swoją formację”.

Według najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu, opublikowanego pod koniec października, to właśnie prezydent Karol Nawrocki jest liderem rankingu zaufania do polityków. Pozytywnie ocenia go 47 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazł się Radosław Sikorski, choć jego wynik spadł do 44,2 proc. Największy awans odnotował Władysław Kosiniak-Kamysz – z wynikiem 38,3 proc. wrócił na podium po raz pierwszy od początku 2024 r.

Czytaj też:

Żurek: Prezydent słusznie odmówił nominacji sędziomCzytaj też:

Prezydent chce delegalizacji jednej z partii. Podjął pierwszą decyzję