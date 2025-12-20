Zełenski ocenił rozmowę z Nawrockim. "Wykonaliśmy ten pierwszy krok"

Wołodymyr Zełenski złożył w piątek oficjalną wizytę w Polsce i po raz pierwszy spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmowa przywódców dotyczyła bezpieczeństwa oraz kwestii historycznych i gospodarczych. Jednym z tematów był zakres pomocy humanitarnej i militarnej, którą Polska dostarcza Ukrainie, a także rola, jaką w procesie przekazywania pomocy odgrywa hub logistyczny w podrzeszowskiej Jasionce, przez który przechodzi 90 proc. europejskiego wsparcia.

Prezydent Nawrocki poruszył również sprawę ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. – 26 wniosków IPN, które zostały wysłane do strony ukraińskiej powinno zostać rozpatrzonych, zgodnie z naszym partnerstwem i relacjami. Ta kwestia jest ważna dla Polaków. Dziękuję za jasną deklarację prezydenta Ukrainy w tej sprawie – przekazał polski przywódca.

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim politycy dyskutowali także o udziale polskich przedsiębiorców w procesie inwestycyjnej odbudowy Ukrainy po osiągnięciu pokoju. – Rozmawialiśmy o terminalu LNG w Świnoujściu, o gotowości Polski i Ukrainy do tego, aby Polska stała się hubem energetycznym dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Prezydent Zełenski powiedział, że 15 proc. energii trafia ze Świnoujścia do Ukrainy. Tu jest wielki potencjał do naszej współpracy – poinformowała głowa państwa polskiego.

Zełenski po spotkaniu z Nawrockim: To jest najważniejsze

Prezydent Ukrainy ocenił pierwsze spotkanie z Karolem Nawrockim jako "bardzo pozytywny sygnał". – Oczywiście intensywność relacji z Polską jest dla nas ważna. Jesteśmy zaprzyjaźnionymi sąsiadami. Ale najważniejsze jest moim zdaniem wzajemne zrozumienie. Uważam, że wraz nowym prezydentem Polski wykonaliśmy ten pierwszy krok – oświadczył Wołodymyr Zełenski w trakcie sobotniej konferencji.

– Rozmowa z Karolem Nawrockim była dobra, merytoryczna, szczera i otwarta – podkreślił. – Ostatecznie wszystko opiera się na zaufaniu. Wierzę, że ta droga się rozpoczęła – dodał.

