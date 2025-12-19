Niezwykły gest Zełenskiego w Polsce. Nie zrobił tego nawet dla Dudy

Wołodymyr Zełenski przyleciał do Polski z oficjalną wizytą. W czwartek około godziny 19:00 samolot z prezydentem Ukrainy na pokładzie wylądował na lotnisku w Warszawie. Ukraińskiego przywódcę przywitali przedstawiciele polskich władz oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Na nagraniach, jakie trafiły do sieci, widać, że prezydent przyleciał ubrany w elegancki czarny garnitur.

W piątek Zełenski po raz pierwszy spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. O godz. 10:00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbyła się ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Ukrainy przez polskiego przywódcę. Następnie obaj przywódcy rozmawiali w cztery oczy. Spotkanie zakończyło się kilkanaście minut przed godziną 12.00. Następnie obaj prezydenci udali się na rozmowy plenarne delegacji.

Na zdjęciach ze spotkania widać, że prezydent Ukrainy również ubrał czarny garnitur, zamiast tradycyjnej bluzy.

Awantura w Białym Domu. Przyczyną również garnitur?

Przypomnijmy, że sprawa ubioru Wołodymyra Zełenskiego w przeszłości wywoływała spore emocje. Biały Dom miał m.in. naciskać na prezydenta Ukrainy, aby ten podczas spotkania z Donaldem Trump w lutym ubrał się w garnitur, do czego ostatecznie nie doszło.

Zdaniem niektórych współpracowników prezydenta USA, to właśnie kwestia braku garnituru Wołodymyra Zełenskiego, przyczyniła się również do tego, że rozmowa z Donaldem Trumpem zakończyła się klęską.

Prezydent Ukrainy po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na jego kraj w lutym 2022 roku, założył marynarkę w stylu biznesowym podczas czerwcowego szczytu NATO w Hadze. To właśnie wtedy. Amerykańscy urzędnicy informowali wówczas, że spodobało się to Donaldowi Trumpowi. "Wołodymyr Zełenski przyjechał jak normalny człowiek, a nie szaleniec. Ubrany był jak ktoś, kto powinien być na szczycie NATO. Więc przeprowadzili dobrą rozmowę" – napisał serwis, powołując się na swoje źródło.

Podczas lutowej wizyty Wołodymyra Zełenskiego – jak opisuje portal – to wiceprezydent USA J.D. Vance był bardziej zirytowany wyglądem i zachowaniem prezydenta Ukrainy niż sam Donald Trump. Axios podkreśla jednak, że prezydent USA jest wielkim zwolennikiem odpowiedniego wyglądu, co – zdaniem amerykańskiego przywódcy – w przypadku światowego przywódcy oznacza noszenie garnituru.

