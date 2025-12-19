Zwrot w sprawie umowy UE-Mercosur. "Dalej walczymy"

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała przywódców krajów uczestniczących w unijnym szczycie w Brukseli (18-19 grudnia), że głosowania w sprawie umowy UE-Mercosur zostały przesunięte.

– Wstrzymanie umowy z Mercosurem na kolejne tygodnie zmienia dużo. Z jednej strony mamy czas na dalsze negocjacje i przekonywanie do argumentów, które pozwalają budować mniejszość blokującą, do czego konsekwentnie wzywamy rządy krajów członkowskich. Z drugiej strony, jeżeli nie będzie kolejnych chętnych, będziemy robić wszystko, by maksymalnie zabezpieczyć bezpieczeństwo polskich i europejskich rolników – powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski, cytowany w komunikacie resortu.

Wyraził nadzieję, że czwartkowy protest rolników w Brukseli pokazał unijnym urzędnikom, że nie ma zgody na podwójne standardy. – Nie można z jednej strony wyostrzać warunków, które obowiązują europejskich rolników, z drugiej strony tylnymi drzwiami wpuszczać towary wątpliwej jakości z krajów trzecich – argumentował.

Podpisanie umowy UE-Mercosur wstrzymane

W piątek, w przeddzień planowanej wizyty von der Leyen w Brazylii, gdzie miało dojść do podpisania umowy z krajami bloku Mercosur, potwierdzona została wiadomość o przesunięciu ostatecznych głosowań i nowych okolicznościach, zgłaszanych przez rząd włoski.

– Dalej walczymy. Mam nadzieję, że uda się osiągnąć dobre rozwiązania, bo widać dobrą wolę i chęć rozmowy. Bezpieczeństwo polskiej wsi i ochrona naszych rolników są dla mojego resortu kluczowe; rozumiem argumenty innych ministerstw, ale musimy skupić się na tym, co daje bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce i całej Europie – podkreślił Krajewski.

– Może w czasie świątecznych spotkań przy stole warto przez chwilę o tym pomyśleć. To, co mamy na talerzach – na co dzień i od święta – musi być bezpieczne dla nas i naszych rodzin. I o to właśnie toczy się walka – dodał szef resortu.

