Postępowanie przeciwko Bąkiewiczowi umorzone. "Sprawiedliwość wymagałaby żeby zapłacił Tusk"

Lider Stowarzyszenia Roty Niepodległości i Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz poinformował o rozstrzygnięciu w jednej ze spraw, które przeciwko niemu wytoczono. Postępowanie zostało umorzone.

Bąkiewicz nie znieważył funkcjonariuszy

"Zwycięstwo! Toczące się przeciwko mnie postępowanie w sprawie rzekomego znieważenia funkcjonariuszy umorzone – brak znamion czynu zabronionego. Teraz czas rozliczyć winnych tych politycznych prześladowań. Każdy, kto przyłożył rękę do tej bandyterki, poniesie konsekwencje" – napisał działacz społeczno-polityczny na platformie X.

"Robert, biorąc pod uwagę te wszystkie idiotyczne środki zapobiegawcze, jestem pewien, że możesz liczyć na potężne odszkodowanie. Tylko sprawiedliwość wymagałaby, żeby zapłacił je Tusk i jego ekipa z własnej kieszeni, a nie z naszych podatków! Dość bezkarności!" – napisał pod postem Bąkiewicza jeden z komentujących.

Sprawa dotyczyła przerzucanych z Niemiec do Polski nielegalnych imigrantów

Chodzi o wydarzenia z 29 września 2025 roku na przejściu granicznym w Słubicach. To tam, według śledczych, Bąkiewicz miał dopuścić się znieważenia czworga funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej nazywając ich zdrajcami. Miał on również, zdaniem prokuratury, pomówić tych funkcjonariuszy o takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć ich w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania obowiązków służbowych. Chodzi tu o "kierowanie wobec nich wypowiedzi sugerujących, iż nie mają honoru, a poprzez wykonywanie rozkazów swoich przełożonych hańbią polski mundur". Śledczy twierdzą ponadto, że próbował on nakłonić funkcjonariuszy Straży Granicznej do popełnienia przestępstwa niedopełnienia przez nich obowiązków służbowych tj. do zaniechania przeprowadzenia procedur związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

