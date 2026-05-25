Kolejne referenda? Polityk Konfederacji wskazał miasta

Miejska Komisja ds. Referendum w Krakowie poinformowała w poniedziałek rano o odwołaniu z urzędu prezydenta miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Frekwencja w głosowaniu nad odwołaniem prezydenta miasta wyniosła 29,99 proc. przy wymaganym progu 26,98 proc. Dzięki temu wynik jest skuteczny.

Poinformowano, że w głosowaniu dotyczącym prezydenta uczestniczyło 176 228 mieszkańców. Zdecydowana większość, bo 171 581 osób, opowiedziała się za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Przeciw było 3 631 mieszkańców. Do uznania referendum za wiążące potrzebnych było co najmniej 158 555 osób.

Polityk KO zabrał głos w poniedziałek rano. "Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję. Przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim Krakowiankom i Krakowianom za udział w referendum – zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni" – napisał w serwisie X.

"Naturalne pole bitwy". Chodzi o znane miasto

Czy kolejne miasta podzielą los Krakowa. Głos w tej sprawie zabrał w poniedziałek poseł Konfederacji Michał Wawer, który był gościem RMF FM.

Parlamentarzysta wypowiadał się zachowawczo, jeśli chodzi o potencjalną serię referendów w kolejnych miastach. – To nie politycy decydują o powodzeniu takich inicjatyw, tylko realne niezadowolenie mieszkańców – powiedział Wawer.

Wśród miast, gdzie mogłoby dojść do takich głosowań, poseł Konfederacji wymieniał Wrocław, Lublin i Rzeszów. W stolicy Dolnego Śląsku już dwukrotnie mogło dojść do referendum, ale nie zebrano wymaganej liczby podpisów. – Atmosfera wokół prezydenta Sutryka jest bardzo zła – ocenił Michał Wawer. Z kolei Lublinie, według polityka, narasta niezadowolenie związane m.in. z napływem zagranicznych studentów. Rzeszów nazwał zaś "naturalnym polem bitwy".

Wawer przyznał, że kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa będzie Bartosz Bocheńczak, szef krakowskich struktur partii Nowa Nadzieja. – Jest przedsiębiorcą, związanym z Krakowem, prowadził tu różne biznesy – zaznaczył parlamentarzysta.

Kosiniak-Kamysz: Teraz zadaniem jest poważny prezydent dla Krakowa