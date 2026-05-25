Kosiniak-Kamysz: Teraz zadaniem jest poważny prezydent dla Krakowa

– Zawsze wyrok wyborczy, decyzja wyborców kończy wszelkie dyskusje. Decyzja została podjęta, pan prezydent Miszalski odchodzi ze stanowiska – powiedział wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej, poproszony o skomentowanie wyników referendum w Krakowie.

Kosiniak-Kamysz: Kraków potrzebuje poważnego prezydenta

– Kraków potrzebuje poważnego przygotowanego prezydenta, ja jestem gotowy do współdziałania ze wszystkimi środowiskami, które chcą takiego przywództwa dla Krakowa. Wierzę, że wśród naszych partnerów w koalicji znajdę też zrozumienie – zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

– Jeśli chcemy mieć propozycję, która krakowian przekona, to musi wykraczać poza horyzont politycznych czy partyjnych ambicji, które każdy z nas posiada – dodał.

Kosiniak-Kamysz oznajmił, że teraz "najpoważniejszym zadaniem jest poważny prezydent dla Krakowa". – Wierzę we współpracę różnych środowisk, szczególnie w ramach naszej koalicji, wierzę, że ta współpraca jest możliwa, ja do tego już dzisiaj zachęcam i chciałbym, by ta współpraca została tu w Krakowie pokazana – dodał.

Lider partii ludowców nie chciał jednak spekulować na temat nazwiska takiego kandydata.

Miszalski odwołany

W poniedziałek miejska komisja referendalna podała oficjalne wyniki referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Frekwencja w głosowaniu nad odwołaniem prezydenta miasta wyniosła 29,99 proc. przy wymaganym progu 26,98 proc. Dzięki temu wynik jest skuteczny i Miszalski przestanie pełnić urząd włodarza miasta.

W głosowaniu dotyczącym prezydenta uczestniczyło 176 228 mieszkańców. Zdecydowana większość, bo 171 581 osób, opowiedziała się za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Jednocześnie nie udało się odwołać Rady Miasta.

