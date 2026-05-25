Kraków to początek? W kolejnym mieście chcą zorganizować referendum

"Informuję, że w związku z pogarszającym się stanem finansów miasta, bezprecedensową próbą przepchnięcia zamiany po zaniżonej wartości działek miejskich, utajnieniem planu ogólnego, licznymi kontrowersjami wokół kluczowych inwestycji miejskich oraz wieloma innymi grzechami wobec miasta i jego mieszkańców nadszedł czas na odwołanie najgorszego po 1990 r. prezydenta" – napisał Jacek Strojny w mediach społecznościowych.

Polityk poinformował, że przedstawi radnym miasta Rzeszowa wniosek o przeprowadzenie referendum ws. odwołania prezydenta Konrada Fijołka wraz z uzasadnieniem. "Wzywam wszystkich radnych, którym zależy na dobru naszego miasta o poparcie tego wniosku" – dodał.

Referendum w Rzeszowie? Strojny: Czas na normalność

Strojny zwrócił się bezpośrednio do mieszkańców Rzeszowa w tej sprawie. "Odzyskajmy wspólnie nasze miasto dla jego mieszkańców, dla was. Czas skończyć z chaosem i arogancją, czas na... normalność" – napisał.

Konrad Fijołek sprawuje urząd prezydenta Rzeszowa od 2021 roku. Został wybrany w przedterminowych wyborach zorganizowanych po odejściu ze stanowiska Tadeusza Ferenca. Choć kandydował jako osoba bezpartyjna, poparły go m.in. Platforma Obywatelska, PSL, Lewica oraz Polska 2050. W wyborach samorządowych w 2024 roku zdobył reelekcję, pokonując w drugiej turze kandydata PiS, Waldemara Szumnego.

Kraków zdecydował. Miszalski żegna się z prezydenturą

Tymczasem miejska komisja referendalna podała oficjalne wyniki referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Frekwencja w głosowaniu nad odwołaniem prezydenta miasta wyniosła 29,99 proc. przy wymaganym progu 26,98 proc. Dzięki temu wynik jest skuteczny.

W głosowaniu dotyczącym prezydenta uczestniczyło 176 228 mieszkańców. Zdecydowana większość, bo 171 581 osób, opowiedziała się za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego.

