Polacy ograniczyli zakupy? Eksperci spodziewali się innych danych

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,3 proc. (wobec wzrostu o 7,6 proc. w kwietniu 2025 r.). W porównaniu z marcem 2026 r. nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 0,8 proc. W okresie styczeń-kwiecień 2026 r. sprzedaż wzrosła o 3,4 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 3,3 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)" – czytamy w komunikacie.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 2,7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz o 2,8 proc. niższa w porównaniu z marcem 2026 r., podał także GUS.
W kwietniu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 0,5 proc. wyższa niż przed rokiem, podczas gdy udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,8 proc. do 8,6 proc., podano również.
Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w kwietniu w ujęciu rocznym (ceny stałe)
|Wyszczególnienie
|% r/r
|Ogółem
|1,3
|w tym:
|Pojazdy samochodowe, motocykle, części
|0,8
|Paliwa stałe, ciekłe i gazowe
|25,6
|Żywność, napoje i wyroby tytoniowe
|-5,8
|Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
|*
|Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny
|9,1
|Tekstylia, odzież, obuwie
|-9,5
|Meble, RTV, AGD
|1,0
|Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach
|-5,9
|Pozostałe
|5,5
* – brak informacji lub konieczność zachowania tajemnicy statystycznej.
Konsensus rynkowy wynosił 3 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).
Eksperci oczekiwali lepszych wyników
Dane przedstawione przez GUS były znacznie gorsze, niż przewidywali analitycy. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrośnie o 3,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ostatecznie wzrost okazał się dużo niższy i wyniósł jedynie 1,3 proc.
