Polacy ograniczyli zakupy? Eksperci spodziewali się innych danych

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 1,3 proc. (wobec wzrostu o 7,6 proc. w kwietniu 2025 r.). W porównaniu z marcem 2026 r. nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 0,8 proc. W okresie styczeń-kwiecień 2026 r. sprzedaż wzrosła o 3,4 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 3,3 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)" – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 2,7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz o 2,8 proc. niższa w porównaniu z marcem 2026 r., podał także GUS.

W kwietniu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 0,5 proc. wyższa niż przed rokiem, podczas gdy udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,8 proc. do 8,6 proc., podano również.

Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w kwietniu w ujęciu rocznym (ceny stałe)

Wyszczególnienie % r/r Ogółem 1,3 w tym: Pojazdy samochodowe, motocykle, części 0,8 Paliwa stałe, ciekłe i gazowe 25,6 Żywność, napoje i wyroby tytoniowe -5,8 Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach * Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 9,1 Tekstylia, odzież, obuwie -9,5 Meble, RTV, AGD 1,0 Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach -5,9 Pozostałe 5,5

* – brak informacji lub konieczność zachowania tajemnicy statystycznej.

Konsensus rynkowy wynosił 3 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

Eksperci oczekiwali lepszych wyników

Dane przedstawione przez GUS były znacznie gorsze, niż przewidywali analitycy. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym wzrośnie o 3,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Ostatecznie wzrost okazał się dużo niższy i wyniósł jedynie 1,3 proc.

