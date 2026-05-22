Stopy procentowe. Wszyscy członkowie RPP przeciwko Tyrowicz

Wniosek Tyrowicz wpisuje się w jej konsekwentnie prezentowane stanowisko, zgodnie z którym polityka pieniężna w Polsce pozostaje zbyt łagodna wobec ryzyka inflacyjnego. Członkini RPP od wielu miesięcy składa wnioski o podwyżki stóp procentowych, podczas gdy większość Rady opowiada się za ich utrzymaniem lub łagodzeniem polityki pieniężnej.

W marcu RPP odrzuciła zgłoszony przez Tyrowicz wniosek o podwyżkę stóp o 75 pb., podobnie jak wcześniej w lutym. W poprzednich miesiącach członkini Rady proponowała jeszcze wyższe podwyżki – m.in. o 125 pb. w listopadzie 2025 r. oraz o 150 pb. w grudniu 2025 r.

Tyrowicz wielokrotnie argumentowała, że utrzymywanie stóp procentowych na relatywnie niskim poziomie może utrudnić trwały powrót inflacji do celu NBP. W marcu mówiła, że odpowiedni poziom stopy referencyjnej powinien wynosić ok. 4,75 proc.

Kandydaturę Tyrowicz do RPP zgłosiła w 2022 r. grupa senatorów z KO, PSL i Polski 2050.

W maju stopy procentowe NBP bez zmian

Podczas ostatniego posiedzenia w dniach 5-6 maja Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wszystkie stopy procentowe NBP bez zmian. Stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

W komunikacie opublikowanym po posiedzeniu Rady napisano, że "wobec możliwego wzrostu inflacji bazowej w kwietniu i niepewności rozwoju sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na gospodarkę RPP utrzymała stopy bez zmian".

Rada w ostatnich tygodniach utrzymuje ostrożne stanowisko w sprawie polityki pieniężnej. Po serii wcześniejszych obniżek stóp większość członków RPP sygnalizuje potrzebę obserwacji wpływu dotychczasowych decyzji na inflację i aktywność gospodarczą.

Czynnikami ryzyka dla inflacji pozostają m.in. zmiany cen surowców, w tym ceny paliw, na które wpływa konflikt na Bliskim Wschodzie – wojna USA i Izraela z Iranem oraz blokada cieśniny Ormuz.

