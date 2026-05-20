NATO zmienia zdanie ws. cieśniny Ormuz. "Decyzja polityczna"

Według źródeł dyplomatycznych agencji Bloomberg, pomysł misji mającej umożliwić statkom bezpieczny tranzyt przez cieśninę Ormuz popiera część członków Sojuszu, jednak projekt nie uzyskał dotąd jednomyślnego poparcia wszystkich 32 państw członkowskich.

Dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich powiedział we wtorek (19 maja) w Brukseli, że ewentualna operacja w cieśninie Ormuz byłaby "decyzją polityczną". Jednocześnie zaznaczył, że NATO nie opracowuje obecnie formalnych planów takiej misji.

Ewentualne zaangażowanie NATO oznaczałoby zmianę dotychczasowego stanowiska Sojuszu wobec konfliktu USA i Izraela z Iranem. Do tej pory państwa zachodnie deklarowały gotowość do działań zabezpieczających żeglugę dopiero po zakończeniu działań zbrojnych.

Wojna rozpoczęła się 28 lutego od amerykańsko-izraelskich ataków powietrznych na Iran, w których zginął m.in. najwyższy przywódca kraju, ajatollah Ali Chamenei. Od 8 kwietnia obowiązuje kruche zawieszenie broni.

USA i Izrael rozpętały wojnę. Iran odpowiedział zamknięciem cieśniny Ormuz

Cieśnina Ormuz pozostaje jednym z kluczowych szlaków transportowych świata. Przed eskalacją konfliktu przepływało przez nią ok. 20 proc. globalnych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Zakłócenia transportu przełożyły się na wzrost cen surowców energetycznych i kosztów żeglugi.

Wysoka cena ropy, która od dwóch miesięcy utrzymuje się powyżej 100 dolarów za baryłkę, wpływa na podwyżki cen paliw na stacjach, także w Polsce. Sytuacja zmusiła rząd do wprowadzenia cen urzędowych benzyny i oleju napędowego, które ustala minister energii.

W środę (20 maja) litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 – 7,07 zł, a oleju napędowego – 7,00 zł.

Pod koniec kwietnia minister finansów Andrzej Domański podjął decyzję o przedłużeniu obniżonych stawek VAT i akcyzy na niektóre paliwa do 15 maja. W zeszłym tygodniu szef MF przekazał, że program CPN (Ceny Paliwa Niżej) zostanie przedłużony do końca maja.

Czytaj też:

Wielka Brytania luzuje ograniczenia dotyczące paliw z rosyjskiej ropy