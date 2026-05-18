Ceny paliw w górę. Jest nowe obwieszczenie ministra

Minister energii Miłosz Motyka ustala maksymalne ceny paliw, korzystając z algorytmu, na który składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł/l.

W sobotę, niedzielę i poniedziałek obowiązywały następujące stawki: 6,37 zł za litr benzyny 95; 6,93 zł za litr benzyny 98 oraz 6,82 zł za litr oleju napędowego. Od wtorku (19 maja) ceny benzyny i diesla wzrosną. Nowe stawki ogłosiło Ministerstwo Energii. Jak wynika z obwieszczenia, wszystkie podmioty sprzedające paliwa zobowiązane są do stosowania cen nie wyższych niż ustalona cena maksymalna określona na poziomie:

Pb95: 6,42 zł za litr;

Pb98: 6,97 zł za litr;

ON: 6,85 zł za litr.

Pakiet Ceny Paliwa Niżej

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw w Polsce został obniżony z 23 do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy). Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Jeśli nowe stawki zostają ogłoszone przed weekendem lub świętami, obowiązują do najbliższego dnia roboczego.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w środę (13 maja), że rządowy pakiet CPN zostanie przedłużony do końca maja. Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował Cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi około jedna piąta światowego handlu ropą naftową oraz blisko jedna trzecia gazu LNG.

