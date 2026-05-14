Ceny paliw na piątek. Tyle zapłacą kierowcy

W piątek (15 maja) na stacjach w całej Polsce obowiązywać będą nowe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii Miłosza Motyki, litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,39 zł, benzyny 98 – 6,98 zł, a oleju napędowego – 6,85 zł.

Nowe stawki oznaczają, że w porównaniu z czwartkiem ceny benzyny 95 i 98 nie ulegną zmianie, za to tańszy będzie olej napędowy. Z kolei środę za litr benzyny 95 trzeba było zapłacić 6,28 zł, benzyny 98 – 6,87 zł, zaś diesla – 6,84 zł.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową.

Rząd przedłuża pakiet CPN

Pakiet CPN zakłada m.in. obniżkę VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny benzyny i oleju napędowego. Rozwiązania te obowiązują obecnie do 15 maja.

Informację o przedłużeniu pakietu CPN "do końca maja na pewno" przekazał w środę (13 maja) minister finansów. – Co dalej, zobaczymy – oświadczył Domański.

Po zmianach przyjętych pod koniec marca, podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Nowe przepisy nakładają na ministra energii obowiązek publikacji urzędowych cen paliw. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Za kontrolę odpowiada Krajowa Administracja Skarbowa.

Szef ME ustala pułap cenowy na podstawie algorytmu, na który składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

