Dziki mają wielu obrońców. A co z ludźmi, których atakują?

Dzikie dziki pojawiają się coraz częściej w coraz większej liczbie polskich miast i miasteczek. Niszczą ludziom, co popadnie, zdarzają się też ataki na ludzi, jak choćby ten z początku kwietnia tego roku, gdy w poniedziałek wielkanocny dzik zaatakował mężczyznę w środku wielkiej warszawskiej dzielnicy mieszkalnej Bemowo. Zwierzę rzuciło się na przypadkowego przychodnia i tak go poturbowało, że jego szarpana rana łydki wymagała interwencji lekarskiej. W zeszłym, czyli w 2025 r. – cytuję za portalem tvn24.pl, „dziki w samej Warszawie zaatakowały 120 osób”. Na youtube.pl nietrudno znaleźć filmiki z ich ataków na ludzi – choćby te z plaży w Karwii i osiedla mieszkaniowego w Zabrzu.