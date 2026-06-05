Zakończyło się spotkanie ws. "Bohaterów UPA". Jest komunikat

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. To reakcja na decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "Bohaterów UPA". – Prezydent Ukrainy nadaniem ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Oceniam tę decyzję bardzo krytycznie – powiedział Karol Nawrocki.

Budanow w Polsce. Chodzi o gloryfikację UPA

To właśnie w tej sprawie do Polski przybyła delegacja z Ukrainy. W piątek po południu ukazał się rządowy komunikat.

Czytamy w nim, że "sprawa nadania jednej z jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do «bohaterów UPA» oraz ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji były głównymi tematami rozmów sekretarza stanu Marcina Bosackiego z szefem Biura Prezydenta Ukrainy Kyryłem Budanowem. Spotkanie odbyło się na prośbę strony ukraińskiej. Generałowi Budanowowi towarzyszyli jego zastępcy: Iryna Wereszczuk i Serhij Kysłycia".

Bosacki przekazał stanowisko rządu

"Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko, podkreślając, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w społeczeństwie polskim, które wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Minister zaznaczył, że wzajemne relacje muszą być budowane na podstawie prawdy historycznej, szacunku dla ofiar i dialogu" – poinformowano w komunikacie.

Jak zaznaczono, istotnym punktem agendy było również podsumowanie bieżących działań wojennych i sytuacji na linii frontu w kontekście dalszych scenariuszy dyplomatycznych oraz warunków rozmów pokojowych.

"Minister Bosacki i generał Budanow potwierdzili strategiczny charakter współpracy polsko-ukraińskiej oraz jej znaczenie w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem regionu i trwającą agresją Rosji przeciwko Ukrainie" – dodano.

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