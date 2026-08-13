Złe wieści dla Sekielskiego. TVP przesuwa jego program

Po wakacyjnej przerwie program publicystyczny Tomasza Sekielskiego ponownie pojawi się na antenie. Nowy odcinek został zaplanowany na piątek 11 września o godz. 23:40 w TVP1. Będzie to już 37 epizod tego formatu. Jak potwierdziło biuro prasowe Telewizji Polskiej w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, telewizja zdecydowała jednak, że program Sekielskiego zostanie przeniesiony na późniejszą godzinę emisji.

Wcześniej audycja była nadawana w piątki, początkowo około godz. 22:00, a od połowy lutego o 21:30. Ostatni odcinek przed wakacyjną przerwą wyemitowano w połowie maja.

Program Sekielskiego

Program zadebiutował w TVP w kwietniu ubiegłego roku. Początkowo widzowie mogli oglądać go we wtorki, a następnie emisję przeniesiono na środy. Z danych Nielsena wynika, że wiosną program przyciągał średnio około 286 tys. widzów. Największą popularnością cieszył się odcinek otwierający sezon, poświęcony aferze Jeffreya Epsteina.

"Sekielski wieczorową porą" jest realizowany z udziałem publiczności oraz zaproszonych gości. W programie omawiane są najważniejsze wydarzenia z Polski i ze świata.

Sekielski w "nowej" TVP

W kwietniu 2024 roku Tomasz Sekielski zrezygnował ze stanowiska redaktora naczelnego tygodnika "Newsweek Polska". Jak tłumaczył, przyczyniły się do tego sprawy osobiste. Dziennikarz był redaktorem naczelnym tygodnika od lipca 2022 roku, obejmując stanowisko po głośnym zwolnieniu Tomasza Lisa przez koncern Ringier Axel Springer.

W marcu 2025 roku media obiegła informacja, że Sekielski wraca do Telewizji Polskiej. Dostał własny format publicystyczny na antenie TVP1 – "Sekielski wieczorową porą". Dziennikarz pojawia się również okazjonalnie w "Pytaniu dnia" w TVP 1 i TVP Info, a od niedawna prowadzi także nowy program publicystyczny – "Kod bezpieczeństwa". Oprócz pracy w mediach publicznych, Sekielski współprowadzi w Onecie podcast "Naczelni".

1 kwietnia okazało się, że podjął się kolejnego medialnego wyzwania. Po 11 latach dziennikarz wrócił na fotel prowadzącego "Poranek TOK FM".

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