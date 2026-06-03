Dziki w Warszawie. Trzaskowski wydał zarządzenie

Władze Warszawy oficjalnie powołały zespół ds. dzikich zwierząt, który ma przygotować kompleksowe rekomendacje dotyczące zarządzania obecnością dzikiej fauny w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem dzików. W skład gremium weszli przedstawiciele środowiska naukowego, jednostek miejskich, organizacji społecznych oraz radni.

Jak poinformował stołeczny ratusz, zespół jest odpowiedzią na rosnącą liczbę przypadków występowania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych oraz społeczne oczekiwania dotyczące wypracowania długofalowych rozwiązań tego problemu. Pracami zespołu kieruje koordynatorka ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Warszawa. Pierwsze posiedzenie zespołu ds. dzików

Podczas inauguracyjnego posiedzenia 25 maja ustalono powołanie grup roboczych, które zajmą się m.in. badaniami i monitoringiem populacji dzików, analizą obowiązujących metod postępowania wobec zwierząt, edukacją mieszkańców oraz przygotowaniem rekomendacji dla władz miasta. Kolejne posiedzenie zaplanowano na wrzesień.

Według władz stolicy celem zespołu jest wypracowanie rozwiązań opartych na wiedzy ekspertów, doświadczeniach praktyków oraz dialogu społecznym. Przedstawiciele miasta podkreślają, że problem obecności dzików w Warszawie wymaga uwzględnienia zarówno kwestii bezpieczeństwa mieszkańców, jak i ochrony zwierząt.

"Obowiązujące przepisy dopuszczają obecnie m.in. odstrzał redukcyjny, odłów z uśmierceniem oraz płoszenie dzików z terenów zurbanizowanych, jeżeli jest taka możliwość. Metody te budzą kontrowersje i protesty. Dotychczas stosowane alternatywne rozwiązania, jak środki zapachowe czy odstraszanie hukowe okazują się mało skuteczne lub niemożliwe do wdrożenia na szeroką skalę w mieście" – czytamy w komunikacie ratusza.

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