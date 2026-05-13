Rosyjska Duma Państwowa upoważniła prezydenta Władimira Putina do wysłania armii do krajów, w których aresztowani są Rosjanie. Tamtejsza niższa izba parlamentu przyjęła ustawę rozszerzającą uprawnienia prezydenta, umożliwiającą użycie sił zbrojnych poza granicami kraju w celu "ochrony" obywateli rosyjskich zatrzymanych lub sądzonych za granicą.

Zgodnie z ustawą prezydent Federacji Rosyjskiej dostał możliwość "realizacji zadań związanych z ochroną obywateli rosyjskich, aresztowanych, przetrzymywanych lub poddanych postępowaniu karnemu albo innemu prześladowaniu na podstawie decyzji zagranicznych sądów".

Rosja z możliwością interwencji wojska w obronie obywateli

Autorzy ustawy uzasadniają ją koniecznością ochrony Rosjan przed "bezprawnymi działaniami" zagranicznych instytucji oraz przeciwdziałania – jak twierdzą – politycznie motywowanym postępowaniom wobec obywateli Federacji Rosyjskiej.

W toku wcześniejszych prac nad ustawą przewodniczący Komisji Obrony Dumy Państwowej Andriej Kartapołow oświadczył, że proponowane przepisy zapewnią ochronę praw, wolności i uzasadnionych interesów obywateli Rosji, a także rosyjskich organizacji "przed zagranicznymi nielegalnymi atakami".

Z kolei przewodniczący Dumy Wiaczesław Wołodin stwierdził, że wymiary sprawiedliwości na Zachodzie stały się "narzędziem represji" wobec "osób uznawanych za niepożądane". – Lekceważenie norm międzynarodowych, rażąca ingerencja w sprawy suwerennych państw i nielegalne prześladowania stały się powszechne – powiedział.

